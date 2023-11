La demandante de Conde-Pumpido detalla por qué retira la denuncia: “Nadie me pagó ni un euro”

Cándido Conde-Pumpido, hijo del presidente del Tribunal Constitucional, respira tranquilo después de que la mujer que le acusaba de un presunto delito de agresión sexual en grupo retirase la demanda en su contra. La mujer, que estaba dispuesta a llegar hasta el final y demostrar que había sido víctima de una agresión por parte del abogado y otros dos hombres, finalmente se ha retractado de sus duras acusaciones, acudiendo este jueves a la justicia para retirar la demanda y, de paso, renunciar a su derecho a emprender acciones civiles y penales en su contra. Un movimiento que ha descolocado a muchos, especialmente en ‘TardeAR’, donde estaba previsto que la mujer concediese una entrevista.

Fue poco después de que se pusiesen en contacto con ella desde el programa de Ana Rosa Quintana que prefirió frenar el proceso legal y retirarse de la batalla. Pese a ello, desde el citado programa se han vuelto a comunicar con la demandante, que ha arrojado mayor luz sobre el misterio que ha supuesto su paso atrás. Así ha retirado todos los cargos presentados porque confiesa que ha estado “muy agobiada” con la atención mediática generada por su caso y que tanto revuelo y “repercusión” le habrían hecho “mucho daño”. Sin embargo, reconoce que ha encontrado cierta calma en medio de la tempestad gracias a la decisión que ha tomado: “Yo me encuentro un poco mejor”, mantiene.

Pero, ¿por qué ha retirado los cargos contra Cándido Conde-Pumpido y los otros dos hombres a los que acusaba de una supuesta agresión sexual en grupo. Asegura que ha cambiado de opinión “por mi paz y por mi tranquilidad, nadie me pagó ni un euro, retiré la denuncia porque quise. Yo quiero mi paz, retiré mi denuncia por mi paz”, repite varias veces para dejar claro qué es lo que persigue con su retirada del proceso judicial. Algo que ya apuntaba también su propia abogada, Beatriz Uriarte, que tras saber el paso que iba a dar su cliente aseguró que su intención era abandonar España, salir de nuestras fronteras. Además, también dijo que su representada le hizo saber que la noche en la que sucedió los hechos que denunciaba estaba bajo los efectos del alcohol, dando a entender que ahora dudaba de su propio testimonio.

Cabe señalar que la denunciante que ha puesto en jaque la vida de Cándido Conde-Pumpido también faltó a su cita con el juez. Tenía prevista una vista para declarar el pasado 14 de noviembre, pero optó por no presentarse, al parecer, porque no les habían notificado correctamente el lugar y la fecha concreta. También es reseñable el hecho de que unas imágenes de videocámara desmontarían su versión inicial, así como el hecho de que uno de los acusados ha podido probar que no se encontraba en la ciudad ese día que ella señalaba. El caso se desmoronaba según pasaban los días, hasta que se ha parado en seco con la decisión de retirar la demanda. Ella esgrime que busca paz, aunque haya puesto en pie de guerra a muchas personas con su acción.