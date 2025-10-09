¿Demandará Raquel Mosquera a Belén Esteban por irse de la lengua?

Una fuente muy cercana a Raquel Mosquera nos anuncia una posible demanda de la peluquera contra Belén Esteban. El enfado es tremendo, porque “la patrona” de Paracuellos se lanzó a la piscina con una información que la viuda de Pedro Carrasco considera que atenta con el honor familiar.

A Belén no se le ocurrió otra cosa que contar, sin pruebas que lo demuestren que “todo indica que se trata de un asunto relacionado con estupefacientes”, refiriéndose, según ella, a la posible causa que mantendría a Isi, el marido de Raquel, en una prisión francesa.

La Mosquera y aviso en un comunicado en sus redes sociales que tiene encomendado a su abogado penalista que estudie detenidamente todo lo que se diga sobre la situación de su esposo. Y por tanto se siente muy sorprendida, y enfadada, por las declaraciones de la antaño “princesa del pueblo”. No se lo esperaba.

Isi y Raquel Mosquera Gtres

Está muy claro que la situación familiar de la peluquera es muy seria y que, a juicio de su entorno, lo está pasando muy mal desde que avisó fue encarcelado. Desde que conoció a Isi su vida sentimental solamente ha vivido momentos felices y tienen un hijo en común. Tenerle lejos y privado de libertad es para ella un verdadero drama.

El periodista Kike Calleja, que fue quien contó en exclusiva en un programa de televisión que el nigeriano estaba preso, indica ahora que su esposa le ha visitado varias veces en el centro penitenciario. Raquel ha pedido a sus familiares y a su entorno que hagan un pacto de silencio y que no hablen con los periodistas sobre una situación que la supera emocionalmente. Y, de momento, todos respetan su decisión de mantener el mayor secretismo a esta dura historia.