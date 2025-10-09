Hablamos con "Lady" Belén Esteban: "Soy una MILF, me miro al espejo y me veo sexy"

Primero fue “La princesa del pueblo”, más tarde “La Patrona”, y ahora se reconvierte en “Lady” Belén Esteban. Tras un divertido viaje a Londres junto a Xuso Jones, la que fuera tertuliana del extinto “Sálvame” se convierte en imagen de Beefeater, la reconocida marca de ginebra inglesa, en un nuevo proyecto laboral que la reafirma como mujer polifacética, capaz de vender cualquier cosa que se le ponga por delante: “Es que lo hago muy bien. Bueno, casi todo…”, comentó este jueves.

Con un catálogo de productos de merchandising inspirados en la Inglaterra más “posh” y algunas de sus frases más icónicas, la efigie de Belén Esteban ha quedado grabada en platos, tazas, teteras y hasta chapas, revalidándose una vez más como icono de la cultura popular, trascendiendo de los memes de Internet a las mesas de café de los hogares.

-Viene muy corporativa, con cuadro escocés.

Vengo vestida como la marca. No es un pijama, ¿eh? Es un traje que me compré ayer.

-¿Cómo cree que se va a vender este merchandising con su rostro?

Yo creo que muchísimo. Yo creo que la gente lo va a flipar. Yo cuando he llegado, he flipado. He dicho: ‘Ostras, la tienda es mía’.

-De todo lo que hay, ¿qué es lo que más le gusta para usted?

Yo creo que el felpudo. Aunque te limpies los pies en él, pero es muy bonito.

-¿Se ha llevado un juego de tazas y teteras para servir a sus invitados en una vajilla con su rostro?

Sí, me la mandaron a casa y me encanta.

Belén Esteban con su tetera Gtres

-En el spot aparece una camiseta que dice “I Love MILFS”, ¿usted se considera una?

Perdona, es que lo soy. ¿A partir de cuántos años se considera MILF? Porque yo hago 52 años el mes que viene, así que ya me veo un poco madura…

-¿A usted le pesa cumplir años o lo celebra?

No pesa nada. Además, nunca he mentido con la edad. Tengo una amiga que cuando va a celebrar su cumpleaños siempre dice que hace 50, ¡y lo lleva diciendo ya cuatro años!

-¿Se considera una sex symbol de este país?

Yo sí. Tengo que perder unos pocos kilos, porque he cogido cinco en las vacaciones. Quiero perder tres para que me abrochen los pantalones.

-Pero ser sexy es una actitud, no solo se reduce al físico…

Claro. Yo me miro al espejo y me veo sexy, y mi marido también. Así que, al que no le guste que no mire.

-¿Qué pedirá este año de deseo?

No lo puedo decir (se emociona).

-¿El año pasado se cumplió su deseo?

Sí, pedí por una persona.

Belén Esteban junto a sus productos de merchandising Gtres

-Enseguida también es el cumpleaños de su madre. ¿Podrá reunirse con ella?

Eso es, cumple el 16 de octubre 82 años. Hace dos semanas fui a verla a Benidorm con mi marido, y se llevó una sorpresa tremenda, no se lo esperaba. Tenemos que celebrarlo otra vez, claro.

-La marca la ha nombrado “Lady”, hace poco se hizo una foto con la Reina Letizia, también protagonizó una campaña con Victoria Federica… Se está acercando mucho a la realeza, ¿la veremos en el Palacio Real algún día?

¡No lo dudes! Yo quiero mucho a Victoria Federica y tenemos que quedar a cenar. Fue ella quien se lo dijo a mi compañera, Marta Riesco, que se la encontró en el festival Starlite, y le dijo: ‘Oye, dile a Belén que tenemos que quedar a cenar’. A mí me cayó superbién. Sé que con la prensa puede ser un poco borde, pero porque es muy tímida. Yo le tengo mucho cariño.

-¿Se encuentra en un buen momento profesional?

Yo creo que sí. En mi programa, “No somos nadie”, estamos arrasando en audiencia, sobre todo entre la gente joven, y estamos muy contentos y felices, la verdad. Quieras que no, eso para nosotros es muy importante.

-¿Cree que ha sido un soplo de aire fresco para su carrera?

Sí, la verdad que todos mis compañeros, o sea, no voy a nombrar uno a uno, pero sobre todo Patiño, Matamoros, Carlota, todos mis compañeros y yo estamos muy contentos.