La desesperada llamada de Carmen Borrego a su hijo José María: "Te pido que me dejes ejercer de abuela"

La relación de Carmen Borrego y su hijo está prácticamente rota y la televisiva no lo está pasando bien por no poder ver a su nieto, el pequeño Marc, de apenas un año de edad. Aunque parecían que las aguas se habían calmado entre ambos tras la polémica portada de José María Almoguera y Paola Olmedo cargando duramente contra Carmen en "Semana" mientras ella estaba en "Supervivientes", lo cierto es que no logran entenderse.

La hermana de Terelu, desesperada por esta delicada situación familiar, no ha dudado en mandarle un mensaje en directo a José María, lanzándole una petición en "Vamos a ver": poder ver y disfrutar de su nieto. "A mí me parece lógico todo lo que haga por su abuela, él la ha querido muchísimo. Para ella, era el hombre de su vida", ha comenzado diciendo Carmen Borrego sobre la relación que mantenía María Teresa Campos con Almoguera.

Carmen Borrego, su petición desesperada a su hijo José María Almoguera: "Déjame ejercer de abuela" Europa Press

"Aprovechando que hablamos de tu abuela, te digo desde aquí que yo también soy abuela y me gustaría poder disfrutar de mi nieto. Tú has tenido una abuela maravillosa que te lo ha dado todo", ha expresado la colaboradora, mirando directamente a la cámara. "Las abuelas somos muy importantes en la vida de nuestros nietos. Mi niñez no la entendería sin mi abuela. ¿Por qué no intentamos que pueda ejercer de abuela? ¿Qué culpa tiene ese niño? Te pido, desde aquí, que me dejes ejercer de abuela".

Tras esta desesperada llamada, sus compañeros no han dudado en preguntarle si estaría dispuesta a tomar medidas legales para poder ver a su nieto. Muy tajante, Carmen Borrego ha dicho que no: "Las cosas se tienen que hacer desde el amor, el cariño y el respeto. Ese niño se merece a su abuela". Con mucho humor y algo más relajada, y quitándole hierro al asunto, le han preguntado qué haría si Paola Olmedo le diera la posibilidad de ver al pequeño. "¡Me cojo el helicóptero de Supervivientes para ir!", ha respondido Carmen.