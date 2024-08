Terelu Campos desvela un acercamiento del hijo de Carmen Borrego a la familia

Esta semana ha sido especialmente intensa para el clan Campos. Al embarazo bomba de Alejandra Rubio con Carlo Costanzia se le suma la entrevista controvertida de Terelu Campos, quejándose de una supuesta precariedad económica entre lujos y desmanes. Pero también José María Almoguera ha hecho mucho ruido este miércoles en el kiosco rosa, al aparecer besándose con una joven cuatro meses después de su separación de Paola Olmedo. El hijo de Carmen Borrego está rehaciendo su vida no solo más allá de su exmujer, sino también de su madre, con la que rompió lazos al culparla de su fracaso matrimonial. Su exclusiva cuando ella estaba en ‘Supervivientes’ fue un jarro de agua fría para la madre, pero también para el resto de la familia, que irremediablemente se había distanciado de él. Parece que las aguas vuelven a su cauce y es que la tía del joven ha desvelado un acercamiento familiar.

José María Almoguera junto a su nuevo amor Semana

José María Almoguera está ilusionado con una compañera de trabajo en Telecinco. Una joven que le ha ayudado a superar el duelo tras su ruptura de la madre de su hijo, así como de la separación familiar. Terelu Campos ha sido la última de la familia en pronunciarse al respecto, reservando sus declaraciones para el plató de ‘De viernes’ en el que trabaja como colaboradora: “No sé quién es. Me han dado la información de que es una compañera de Mediaset, pero no sé si he coincidido con ella. Hace tiempo que no estaba y he vuelto recientemente con vosotros”, detallaba la presentadora, antes de dar la buena nueva.

Al ser preguntada sobre cómo está la relación entre Carmen Borrego y su hijo y su ha habido algún tipo de gesto para propiciar la paz, Terelu ha desvelado que efectivamente se han dado pasos hacia esta dirección: “Bueno, yo creo que el acercamiento se dará de una manera natural. Yo espero que sea más pronto que tarde, aunque de cierta manera hay cierto acercamiento familiar”. José María Almoguera había retomado, en parte, el contacto con su familia, aunque la colaboradora ha preferido reservarse las circunstancias en las que se ha producido en la intimidad. Al menos sí en lo referente a su hermana, porque no ha tenido reparos en reconocer que ella sí que ha hablado con su sobrino.

“No es que yo tenga una relación diaria ni telefónica, pero yo cuando lo veo tengo una relación natural y yo le pido algunas cosillas”, pone sobre la mesa Terelu Campos con simpatía, desvelando que ha tenido que pedir ayuda a su sobrino para algunos asuntos. Aunque ha sido muy dura con él a la hora de valorar su actitud con su madre, lo cierto es que cuando ha necesitado su ayuda no ha tenido reparo alguno en solicitársela. Eso sí, todo antes de que apareciesen las fotos de sus apasionados besos en el kiosco rosa. Sobre este tema no ha querido hablar con él, al encontrar el tema muy privado: “Yo no he hablado con él porque me ha pillado en Málaga y no he hablado con él. Me parecía un poco… llamarle para preguntarle por eso”, reconoce. Pero no le hace falta hablar con él para saber que no se encuentra detrás de la exclusiva de las fotos, como así le acusan sus compañeros en plató: “Eso me parece feo e igual esa persona tiene interés en echarle el muerto a otro. Pondría yo mis manos en el fuego para decir que mi sobrino no es su modus operandis ni lo ha sido en su vida. Uno tiene derecho a equivocarse muchas veces. Si uno se equivoca, que él se equivocó en esas declaraciones hacia su madre, pero uno puede rectificar. Pero no se le puede cargar ese sambenito que es innecesario e irreal”.