Carmen Borrego le responde a Edmundo Arrocet y revela cómo se encuentra Terelu tras esta última entrevista

Edmundo Arrocet volvía a dar de qué hablar en la prensa rosa. El que fue pareja de María Teresa Campos, se sentaba el fin de semana en el plató de '¡De viernes!' para volver a airear los trapos sucios de las Campos. Ahora, ha sido Carmen Borrego la que le ha respondido. Lo ha hecho en el programa 'Vamos a ver'.

Borrego ha respondido a las palabras del cómico, que ha hablado sobre el embarazo de Alejandra Rubio: "A este señor no le corresponde opinar de nada de esta familia porque no está dentro de esta familia. A Alejandra le da exactamente igual lo que opine Edmundo, a mí me da exactamente igual también lo que diga este señor, a mi hermana lo mismo... Nosotros somos felices con el nacimiento del hijo de mi sobrina y ella también lo es", ha sentenciado. "Lo que dices de nosotros dice más de ti que de nosotros. Mi madre solo te dio amor, mi madre te lo dio todo", ha continuado. Asimismo, ha afirmado que no quiere contribuir a que el legado de la presentadora acabe ensuciándose. "Te puedes cargar el tuyo, que eras un grandísimo humorista y has quedado para lo que has quedado", ha aseverado.

Cuando ha sido preguntada sobre el estado de Terelu Campos después de esta entrevista, Carmen Borrego ha sido clara y ha revelado que está "harta y cabreada": "Lo digo porque lo ha dicho ella... Creo que a mí me ha afectado másporque tengo muchos frentes abiertos que me importan y este no me importa absolutamente nada. Te cansas de esto porque mi madre nunca se ha merecido esto y menos ahora".

La polémica entrevista

Edmundo Arrocet habló sobre la familia Campos mediante videoconferencia delante de la propia Terelu, que es colaboradora del programa. Ante las declaraciones del humorista "¿Algo que decir?", le preguntaba su compañero Santi Acosta en el momento en el que el vídeo terminaba. Pero lejos de responder, se mantuvo impasible. "Dice que te conoce muy bien, que sabe cómo te sentó... que Alejandra se ha subido al carro...", decía Beatriz Archidona. "¿De Manolo Escobar?", contestó Terelu, irónica.

Terelu Campos y Edmundo Arrocet Telecinco

Sin embargo, terminó por expresar su hastío. "Yo tengo mucha paciencia, mucha, pero igual y un día se me acaba", apuntó. Además, recordó que ya había vivido algo similar hace unos años con Pipi Estrada tras su inesperada ruptura. "Mira, yo esto ya lo he vivido de otra manera, en otra etapa de mi vida. Ya lo he vivido con otra persona. Yo lo he vivido". De esta forma mencionó que ganó "en un juzgado" aunque deslizó que no habla de Edmundo puesto que "no puedo encontrar una dirección" a la que, presumiblemente, dirigir sus reclamaciones.