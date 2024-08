Carmen Borrego reacciona al acercamiento de Terelu con su hijo

Carmen Borrego nunca ha ocultado su dolor ante su distanciamiento con su hijo, José María Almoguera, con el que no se habla desde hace meses. Sin embargo, Terelu reveló recientemente en '¡De viernes!' que ella sí ha retomado el contacto con su sobrino: "Le veo habitualmente y mi relación con él es de cariño, como no puede ser de otra manera. Cuando le veo, le pido cositas", dijo la mayor de las Campos y también reconoció que "hay un acercamiento familiar y el encuentro entre ellos se producirá de una manera natural".

Los reporteros han preguntado a Carmen Borrego en 'Vamos a ver' qué opina de esto a lo que ella ha respondido: "La que lo ha dicho es mi hermana, así que, preguntadle a ella (...). Se han visto y nada más. No hay nada nuevo ni nada que contar, ni de qué hablar. No hay nada", contestó la colaboradora televisiva. Sin embargo, aunque ha evitado pronunciarse, sí ha dejado ver su deseo en solucionar sus problemas con su hijo:"¿A ti te gustaría solucionar un problema familiar si lo tuvieras? No hay más respuesta, no tengo más que decir", ha zanjado.

La nueva vida de José María Almoguera

El hijo de Carmen Borrego evita posicionarse frente a las cámaras y prefiere trabajar tras ellas, desempeñándose como productor. Su último puesto conocido ha sido en 'Así es la vida'-donde trabajaba también su prima, Alejandra Rubio-. No obstante, tras su cancelación, se desconoce en qué proyectos profesionales se encuentra actualmente.

José María Almoguera y Paola Olmedo Semana

Sentimentalmente, hace unos días, los medios de comunicación publicaban imágenes de él besándose con una mujer en plena calle, de la que se desconoce su identidad. Previo a esto se casó con Paola Olmedo en 2022, confirmando su ruptura en abril de 2024 en una polémica exclusiva para la revista Semana, donde criticaron duramente a Carmen Borrego. Almoguera, la acusó de "vender" el embarazo de Olmedo y llegó a asegurar que si María Teresa Campos no hubiese muerto seguiría sin tener contacto con su progenitora.