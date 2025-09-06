Desvelamos el verdadero motivo sentimental por el que Isabel Preysler emigró a España

Tenía dieciocho años y era una de las jóvenes más "codiciadas" de la jet set filipina. Tenía muchos admiradores, pero Isabel Preysler se decantó por el peor recomendable, un playboy con muy mala reputación que se llamaba Juni Kalaw y era quince años mayor.

Los padres de ella montaron en cólera y, al ver que no conseguían que su hija se alejara del personaje, un vividor con muchas conquistas a sus espaldas, decidieron mandar a Isabel a España, donde se instaló en el domicilio de su tía Tessy.

Cuentan que la Preysler lloró amargamente cuando su progenitor le comunicó, tajante, que tenía que abandonar Filipinas. Y que le dijo a Juni que se moriría de pena en España.

No debía existir mucho amor en el playboy cuando aceptó sin reparos la ruptura y no siguió a su entonces pareja a nuestro país. Porque contaba con recursos económicos suficientes como para iniciar una nueva vida en Europa.

Juni quedó en el baúl de los recuerdos e Isabel se aclimató enseguida a la vida social madrileña. Pronto conocería al cantante Julio Iglesias, su primer marido y padre de tres de sus hijos. Con el paso del tiempo irían engrosando su currículum sentimental el marqués de a Griñón, Miguel Boyer y Mario Vargas Llosa.

Boda de Julio Iglesias e Isabel Preysler Gtresonline Gtresonline

A día de hoy, a sus setenta y cuatro años de edad, vive centrada en sus hijos y sus nietos, sin ganas de enamorarse de nuevo y volcada en sus memorias, Isabel Preysler. Mi verdadera historia", que saldrán a la venta el próximo veintidós de octubre.

Ya veremos si en ellas aborda dramáticos episodios familiares como son la muerte de dos de sus hermanos por culpa, según se ha publicado, de las adicciones.