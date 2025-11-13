Detienen a una policía acusada de destrozar el coche de Nacho Abad

El presentador Nacho Abad denunció el mes pasado haber sido víctima de un acto vandálico. El periodista aprovechó el altavoz que supone su programa de Cuatro, ‘En boca de todos’, para relatar lo ocurrido, mostrando además un vídeo grabado por la cámara de su propio vehículo: “Estaba en un determinado lugar, esta mujer me ve y me reconoce cuando salgo del coche y me voy al gimnasio, dejando el vehículo aparcado junto al suyo. Ella llega y decide seleccionar la llave con la que quiere rayarme el coche y comienza a hacerlo por un lado y luego por el otro”.

El presentador aseguraba en su día que no conocía a dicha mujer, que incluso captó fotografiando su fechoría con su móvil antes de irse: “Hizo fotos a los daños. Luego a la matrícula de mi coche y cuando decidió que había terminado el trabajo, se largó”. Un mes después ha sido identificada por la policía y, para su sorpresa, era una agente más. Nacho Abad pedía para la culpable “el máximo castigo” y ahora que sabe quién es, sigue en su empeño en que se haga justicia y se ejemplifique con ella a otros malhechores.

Una policía vandaliza el coche de Nacho Abad

Una agente de la Policía Municipal de Madrid ha sido detenida a finales del pasado mes de octubre, acusada de ser la responsable de este acto vandálico. Se fijó en el coche del presentador de ‘En boca de todos’ y no dudó en dejarle un recuerdo con su llave a lo largo de todo el costado. Repitió la hazaña en el otro lado, fotografió orgullosa su trabajo y se marchó. Todo quedó grabado y gracias a ello ha sido identificada y detenida por sus compañeros.

Se trata de Paola G. O., destinada en el Escuadrón de Caballería en las instalaciones del Puente de los Franceses, en el distrito de Moncloa, como así aseguran desde ‘El Mundo’. Agentes de la comisaría de San Blas fueron los encargados de llevar a cabo el arresto. Se le acusa un delito de daños a la propiedad privada, tras rayar el Tesla que conduce Nacho Abad. Un acto vandálico que supera en gastos los 400 euros, motivo por el que ha sido detenida, pero puesta ya en libertad a la espera de la celebración del juicio.

Por el momento, no ha trascendido si se ha abierto un expediente disciplinario a la agente señalada como culpable de un delito de daños a la propiedad privada. No se ha producido declaración por parte de la acusada o desde la policía. Aunque sí han hablado varios compañeros de su escuadrón al citado medio. No encuentran explicación a por qué se ha ensañado con el coche de Nacho Abad, pero sí recalcan que es una persona con un fuerte carácter conflictivo y que suele generar problemas con su conducta. Será un juez quien dedica cuál será su castigo, mientras el periodista espera que sea el máximo posible.