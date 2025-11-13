Ana de Armas, pillada paseando con un apuesto joven tras romper con Tom Cruise

La relación de Ana de Armas y Tom Cruise acaparó todas las miradas, mientras ellos jugaban al despiste. No querían dar por confirmado su romance, aunque no paraban de dejar pistas sobre los días felices que pasaban juntos y las románticas escapadas que servían de telón de fondo a sus encuentros. Un paseo por rincones únicos del mundo que no pasaban desapercibidos. Tampoco el hecho de que hayan llegado a su fin sin previo aviso y sin que se den mayores explicaciones. Si eran tan solo buenos amigos, ¿por qué han dejado de serlo de sopetón?

Los encuentros privados entre la pareja de actores comenzaron el pasado mes de febrero. Fue su cita en San Valentín la que hizo despertar los rumores. Ya en verano se logró captar la primera imagen que confirmaría su idilio, cuando paseaban cogidos de la mano por las calles de Vermont. Pero, ocho meses después de su primera cita, se produjo su ruptura el pasado mes de octubre. Desde su entorno aseguran que no pasó nada grave, sino que simplemente se les apagó la chispa del amor y decidieron seguir siendo meros amigos. Ella fue quien dio el paso decisivo de romper y quien ya habría encontrado sustituto en su corazón.

El nuevo amor de Ana de Armas

Mucho revuelo provocaba sus citas por distintos puntos del globo. Trataban de esconder sus pasos de la prensa y evitar que las cámaras posasen en ellos su atención, pero resultaba difícil cuando intensificaron sus encuentros. Lo tuvieron imposible para negar su idilio y finalmente se confirmó lo que trataban de ocultar al mundo. La fama que arrastran les hace ser un gran reclamo para el público y el hecho de que estuviesen viviendo una historia de amor a escondidas amenizaba el papel cuché.

Lo mismo que sucede ahora con unas nuevas fotografías publicadas por 'Daily Mail'. Pero no en unas nuevas de la actriz con Tom Cruise, sino de ella con el que señalan como un nuevo amor. Un joven y apuesto muchacho con el que pasó una tarde de compras en Los Ángeles en una tienda de decoración del hogar y con el que hizo muy buenas migas. La química entre ellos es innegable, lo que ha dado pie a que se rumoree que podría ser su nueva conquista. Un chico con barba bien cuidada, que eligió para su cita un look deportivo, mientras que ella lo hacía en vaqueros.

Poco después del revuelo de la publicación de las fotografías, se ha podido identificar al joven como Marcelo Valente. Es un conocido empresario que ha hecho fortuna como inversor de riesgo. Está ahora al servicio de la firma Babel Venture y parece que las cuentas le cuadran y le dan muchas alegrías.

Quizá este éxito se ha trasladado también al ámbito amoroso, dando un paso más en su amistad con Ana de Armas. Y es que no es la primera vez que se dejan ver juntos, pues hace tres semanas compartieron planes en el concierto de Dua Lipa en California. Por el momento ambos guardan silencio y no se pronuncian sobre sus fotos juntos. La misma estrategia empleada por Ana de Armas con Tom Cruise durante los ocho meses que duró su romance y trataban de esconder sus pasos.