Carlota Corredera, "dolida" con Terelu Campos: "Estoy segura de que ella también está enfadada conmigo"

Carlota Corredera ha concedido una de sus entrevistas más sinceras en el podcast "Chico de revista" de Arnau Martínez. La periodista, sin filtro, ha hablado sin tapujos sobre su salida de Mediaset y su nueva etapa en TEN como presentadora de "No somos nadie" los viernes tras finalizar "Tentáculos", el programa que lideró este 2025 cuando finalizó "Ni que fuéramos Shhh".

Su distanciamiento con Terelu Campos

Uno de los temas que más está dando de qué hablar sobre su entrevista han sido sus declaraciones sobre Terelu Campos, su excompañera de "Sálvame" durante tantos años. Tal y como ha desvelado, su relación ha sufrido no atraviesa por su mejor momento. "Estoy dolida, perdida y estoy segura de que ella también está enfadada conmigo", ha confesado Carlota Corredera sobre la madre de Alejandra Rubio.

Según la presentadora de TEN, el origen de este distanciamiento podría estar en la familia Costanzia. "Yo la he criticado porque creo que es muy peligroso lo que ha hecho y lo que está haciendo con Carlo Costanzia padre, entendiendo perfectamente su situación familiar", ha señalado Corredera, añadiendo que a Terelu "le ha tenido que sentar fatal porque el día que hablé de ese tema me llamó por teléfono dos veces y yo no se lo cogí. Y yo eso no lo hago jamás".

"No me gusta ese tipo de persona que no agradece jamás lo bueno que dices de ella, pero cualquier cosa que digas que va contra el discurso habitual le parece fatal", ha explicado la periodista, confesando sentir "rabia" ante esta situación. "Si no levantas el teléfono para ser agradecida, tampoco lo levantes cuando te enfadas", ha zanjado sobre el asunto.

Su relación con Rocío Carrasco

Sobre su actual relación con Rocío Carrasco, Carlota Corredera ha reconocido que "hace mucho que no hablamos". Tal y como ha desvelado, la última vez que coincidieron fue en el estreno de "La familia de la tele" en mayo. Aún así, ha expresado sus deseos de volver a verse pronto. "Nos encontramos allí. Ahí estuvimos, pero hablamos muy poquito. Pero bueno, me gustaría, me encantaría tomarme algo con ella y que me cuente qué tal ha ido lo de 'Hasta el fin del mundo'. Pero sabemos de la una y de la otra aunque no nos veamos".