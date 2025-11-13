El padre de Adrián Rodríguez, tras su recaída en las drogas: “Te arrastra”

Adrián Rodríguez se ha ganado el cariño del público, pues le hemos visto crecer en la pantalla con míticos personajes. Su paso por ‘Física o Química’ o ‘Los Serrano’ le ha reservado un hueco en los hogares patrios, además de haber participado en realities como ‘Supervivientes’. Pero su vida ahora está marcada por el abuso de las drogas, que siguen suponiendo un reto para él. El proceso de recuperación está siendo más duro de lo que esperaba y ha sufrido ahora una recaída en sus adicciones, viéndose obligado a centrarse de nuevo en su lucha particular. Desea volver a desintoxicarse, de ahí que anuncie su retirada de la vida pública.

El actor ha sido muy valiente al dar el paso al frente de confesar su recaída. También especialmente por no rendirse y prometer que volverá a levantarse y sanar. Algo que no hace solo, pues en este tipo de batallas por la salud es crucial tener un entorno unido, arropando sus avances y estando atentos a sus posibles retrocesos. Aquí juega un papel importante su padre, Antonio Rodríguez, que este jueves se ha sentado en ‘Y ahora Sonsoles’ para hablar del infierno en el que está inmerso su hijo, pero la confianza que tiene en su recuperación. “Es un chaval estupendo”, recalca al inicio.

El padre de Adrián Rodríguez se sincera

“No es la primera recaída que tiene, han sido muchas”, destaca Antonio, preocupado por su hijo, pero ya con experiencia a la hora de acompañarle en sus horas bajas. Como padre ahora le toca estar al lado de su hijo, pero confiesa que no siempre es sencillo lidiar con esta situación, especialmente cuando se cree que se ha dado todo por él: “Muchas veces te culpabilizas y piensas que algo has hecho mal, pero no ha tenido un ambiente perjudicial, entonces no lo asimilas”, le confiesa a Sonsoles Ónega.

Adrián lleva una década transitando sus propios infiernos y cayendo en la tentación que le suponen las drogas. Ha tratado de salir de este mundo en varias ocasiones, pero no consigue mantenerse limpio. Ha ingresado hasta en cinco ocasiones en centros de desintoxicación, pero no llegar a encontrar la estabilidad que ansía: “A su madre y a mí nos utilizaba mucho, a cada uno nos contaba una cosa y su madre le protegía mucho”. Han mentido para proteger a su hijo, pero también han tomado medidas más drásticas, como alejarse de él: “Es dolorosísimo, pero tienes que hacerlo, porque si no, te arrastra”, asegura al desvelar que lleva un año y medio sin ver en persona a su hijo.

Ahora, Adrián Rodríguez “está de forma provisional en un centro. No es muy caro, porque nosotros no podemos permitírnoslo económicamente”. Lleva desde los 16 inmerso en estos problemas con las sustancias ilegales y desde los 22 años entrando y saliendo de centros de desintoxicación. Incluso perdió a su madre cuando estaba ingresado en uno incomunicado y su padre tuvo que sacarle de ahí para darle la mala noticia. Ahora regresa de nuevo con la promesa de limpiarse al fin, aunque su padre siempre tiene el temor de que le suceda algo malo: “Ha estado ingresado con casi un infarto. Tienes la angustia de pensar que en algún momento le va a pasar algo”. Cruza los dedos y no le abandona en su lucha.