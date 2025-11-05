El diario de Amilibia: ¿Abusa el Apolo del ozempic?

El Puchi dijo en modo vidente: «Este otoño pasarán cosas». Y sí que están pasando, cómo no. Por ejemplo, rompió con el Apolo, aunque hay augures que ven en las tripas de las aves una ruptura «fake», o sea, hoy te quiero menos que ayer, pero a lo mejor te quiero más mañana. Pujol, el patriarca nacionalista, visitaba a una bruja gallega que le predecía el futuro y le pasaba un huevo duro por la espalda para curar sus dolores. El Puchi tiene a Miriam Nogueras, con toda la pinta de bruja madrastra de Blancanieves, pero no creo que le pase un huevo por el flequillo. Rappel le echó las cartas a Franco y el dictador le preguntó por el futuro de su nieta Carmencita: «¿Va a tener una vida estable?». Rappel le contestó que sí, pero Franco, nada convencido, añadió: «Esta niña seguro que se casa más de una vez». El vidente era Franco.

Leo: «Inteligencia artificial para predecir nuestro estado de salud futuro». Terrible, ¿no? Imagina que la IA te dice que vas a sufrir un ictus y te vas a quedar babeando en una silla de ruedas. Pues ya te ha jodido las Navidades, chico. A mí no me interesa esa inteligencia artificial: ya sé que mi futuro sanitario es más corto que el futuro político de Carlos Mazón, por ejemplo. Como dicen los argentinos, más pronto que tarde estaré viendo crecer las margaritas desde abajo.

Leo: «La revolución de los fármacos orales para adelgazar». Ahí quiero ver yo a la inteligencia artificial haciendo videncia: ¿el Apolo de la Moncloa se mata a hacer sentadillas o abusa del ozempic? ¿José Luis Ábalos adelgaza porque está a dieta de sopa de sobres? ¿Es saludable la dieta combinada de chistorras y lechugas de Koldo García? ¿El fiscal Álvaro García Ortiz filtra también los licuados de frutas y verduras? A ver.