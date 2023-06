El diario de Amilibia: Alarde contorsionista de la Yoli

Ya intuimos a qué dedica Yolanda Díaz sus noches: hace el amor con España, y la ama tanto, tanto, que España le corresponde comunicándole en vivo y en directo sus más íntimos deseos. Lo ha dejado ver con una frase en modo mensaje patriótico: «España quería que nos diésemos la mano», dijo refiriéndose a la relación con Podemos y su integración en Sumar. Como si el matrimonio ya estuviera consumado cuando tiene toda la pinta de «coito interruptus» con posible marcha atrás o recapitulación tipo «vaya, se me olvidó el preservativo». La clave: se dieron la mano y la patada al mismo tiempo. La mano a Belarra y la patada a Montero y Echenique. La Yoli, en un alarde contorsionista de kamasutra político y malabarismo de líder nata, lo hace todo compatible.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, comparece ante los medios este sábado tras el acuerdo alcanzado con Podemos para integrarse en la coalición sin Irene Montero, un acuerdo que anoche permitió registrar ante la Junta Electoral esta plataforma formada por 15 partidos de la izquierda que concurrirán juntos a las elecciones del 23J. Rodrigo Jimenez EFE

La reina de los abrazos más efusivos y calientes (a España o a quien se ponga por delante) se descubre ahora como vigorosa dominatrix capaz de castigar la toxicidad que antes cató y acató («solo sí es sí») prodigándose en latigazos dignos de la época más juvenil y dura del Pablo Iglesias que soñaba con Mariló Montero. No tengo noticia de si Irene Montero también ama a España por las noches; puede que ese trío le parezca excesivo a su compañero o quizá no posean una cama «King Size» o «Super King». Ahí el tamaño sí importa. Aún no sabemos si Irene le ha preguntado a España qué futuro quiere para ella y así decidir con firmeza su destino en lo universal, o sea, si aguanta tralla o lidera «Juntas Sí Se Puede», aunque cada vez quedan menos para juntarse.

Cabe esperar sorpresas: ambas pueden cohabitar tan ricamente y sin problemas de cama con España, Bildu y ERC. Funambulistas queer.