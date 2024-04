El diario de Amilibia: La aparición de Puchi en carne mortal

Dicen los analistas y hermeneutas de la cosa catalana que «hay indicios de que ERC se descalabra y Puigdemont ultima su golpe final». El fugado, ahora residente en el sur de Francia, ha dicho que «si Pedro Sánchez quiere un cara a cara, estoy dispuesto». El que no está dispuesto es Él, que no ofrece su cara así como así: su cara es muy cara, que por algo el rostro del Apolo de la Moncloa es uno de los más admirados del mundo junto a la Mona Lisa. No será ese, por tanto, su «golpe final» o su golpe de efecto. Según mis fuentes cercanas al CNI, Puchi se aparecerá en carne mortal en la montaña de Montserrat, en el monasterio homónimo, disfrazado de la Moreneta y con sor Lucia Caram y sor Teresa Forcades orando a sus pies junto a los fugados a Suiza ataviados de humildes pastorcillos.

El candidato de JxCat y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, protagoniza este sábado un acto en Elna, en el sur de Francia, para presentar su candidatura a las elecciones catalanas del 12 de mayo. David Borrat Agencia EFE

El papel del Niño sentado en su regazo se lo ha ofrecido, según las mismas fuentes, a Pere Aragonès. Cuentan que el Puchi ha comentado irónicamente que «es un papel justo a su medida». Así, acompañado por el coro de la Escolanía del Monasterio, dirigido por el abad Manel Gasch i Hurios, cantará el himno en honor de la Virgen: «Rosa de abril/ de Montserrat lucero/ ilumina la catalana tierra/ guiadnos hacia el cielo». Luego, en su sermón de la montaña, anunciará que Cataluña será independiente el 1-O, con los 10.000 soldados rusos protegiendo las fronteras y un caganer gigante con la cara del presidente español colgando del balcón de la Generalitat.

También es posible que aparezca disfrazado de Sant Jordi, con armadura, caballo blanco, espadón en ristre y casco de brillante plumaje, derrotando al dragón castellano. En este caso ofrecerá a Aragonès el papel de escudero/ puntillero.