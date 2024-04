Los vejestorios solemos decir que preferimos erecciones a elecciones. Jocosidad nostálgica o coña marinera para escapar sonriendo del cansino ruido electoral. Pero grave es el marrón que ahora vive el Amado Líder: están en disputa, en un lado y otro, todos los partidos que apoyaron su investidura y cuyos votos necesita para mantenerse en la Moncloa: ERC, Junts, Bildu y PNV. Es malo tener los amores divididos: no sabes en brazos de quién te convendrá refocilarte en el momento decisivo de elegir compañero de cama para el kamasutra político. Es algo así como si te hicieran la eterna jodida pregunta: ¿a quién quieres más, a papá o a mamá? Sobre todo cuando papá y mamá están como Kathleen Turner y Michael Douglas en «La guerra de los Rose».

Encuesta NC Report: País Vasco La Razón

En las elecciones vascas, ¿los sociatas del PSE se encamarán con el PNV o con los soldaditos de Otegi? Si al final se deciden por el PNV, ¿qué no tendrá que conceder Él que no haya concedido ya a los bilduetarras para que no se encelen y le retiren el saludo? Y si fuera al revés, ¿qué regalará al PNV? ¿Un referéndum de autodeterminación al pilpil? ¿Amnistía con chistorra para todos los abertzales que homenajean a los etarras? ¿El adiós a la Guardia Civil con kokotxas en salsa verde? ¿El reconocimiento oficial en los estamentos académicos y científicos de que el vascuence era en verdad el idioma que Adán y Eva, incluso la serpiente, utilizaban en el Paraíso Terrenal? ¿La anexión a Euskadi del citado Paraíso si al fin se localizan restos de marmitako en Atapuerca?

Mientras Él deshoja la margarita, la Yoli se asomó a Euskadi y dijo para ganarse al personal: «Los madrileños son gente rara». Eso nunca falla. Y si encima llama artaburu, txotxola o txoriburu a Ayuso, le bailan un aurresku.