El diario de Amilibia: ¿Un Tezanos en el Banco de España?

Él cree que España es el país de las maravillas cuando se disfraza de Alicia. Otros consideran que vivimos en el país de los misterios, digno de ser estudiado por Iker Jiménez cada noche. Leo: «La maniobra del PSOE que blindó el botín de los ERE: solo se han podido recuperar 27 de los 680 millones de euros». Otro titular recurrente suele ser: «¿Dónde van a parar los Fondos Europeos?».

Misterio. Nada por aquí, nada por allá. Mientras, dicen que Marichús Montero y Carlos Cuerpo cantan por los pasillos de la Moncloa como divertidos colegiales en día de excursión: «Dónde están los Fondos, matarile, rile, rile, donde están los ERE, matarile, rile, rile. En el fondo del mar, matarile, rile, rile, en el fondo del mar, matarile, rile, rile, ron». Necesitaríamos el batiscafo de Elon Musk para llegar a esos mundos abisales.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, a su llegada a la Comisión de Presupuestos, en el Congreso de los Diputados. Jesús Hellín Europa Press

Picando aquí y allá, he logrado descubrir un pequeño misterio: qué bebe Marichús por las mañanas para jalear en el Congreso hasta el desmelene al Amado Líder. Elsa Pataky, que de mayor quiere parecerse en fortaleza a su esposo Chris Hemsworth, es adicta a beber césped: toma chupitos de hierba pura en el desayuno. «Tiene cualidades muy buenas y da mucha energía», cuenta. Ahí está, creo, lo que toma Marichús en el desayuno, con algo de orujo para mejorar el sabor. En la Moncloa tienen mucho verde, otra cosa es que encuentren hierba pura. También he descubierto por qué el PP no quiere a Escrivá como gobernador del Banco de España. Como la riqueza es obscena y el dinero lujurioso, Escrivá impondría un control total de los lascivos análisis del Banco sobre la pornográfica situación española, no apta para menores.

Si Hernández de Cos fue crítico con el Gobierno, ahora Él quiere un Tezanos en el Banco de España. O algo así.