El diario de Amilibia: Vicky, asesora a Óscar Puente, porfa

Pasándose por el forro la presunción de inocencia, Óscar Puente, ministro de Transportes y, por tanto, conductor-jefe de la Máquina del Fango, le ha quitado al musical «Malinche», de Nacho Cano, el patrocinio de Renfe. Psicoanalistas consultados parecen estar de acuerdo en que ahí subyace algo personal . Retrotrayéndose a su muy dura y sufrida adolescencia, han llegado a la conclusión de que su resentimiento nace del recuerdo de los guateques vallisoletanos en los que no se comía una rosca mientras sonaba la música de Mecano. Ahora, cada vez que escucha «Me colé en una fiesta», o sea, «ahí me colé y en tu fiesta me planté/Coca Cola para todos y algo de comer…», le atormentan, dicen, los peores recuerdos de su mocedad, cuando a sus colegas de instituto, muy crueles, les costaba invitarle a los bailongos aunque llevara palomitas gratis porque consideraban que asustaba a las chicas.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, hoy en Alicante Agencia EFE

Recuerdan los estudiosos del caso la frase que el propio ministro de la fangosfera pronunció no hace mucho tiempo: «Al presidente le odian por guapo y a mí por feo». Aún hoy, dicen que cada vez que se mira en el espejo para comprobar si le ha crecido la nariz más que a Pilar Alegría suelta sapos y culebras contra Nacho Cano. Para más inri, ahí tenemos a «Malinche», el musical del amigo de Ayuso. Si alardeamos del poderío sexual de Hernán Cortés y de su facilidad para ligar indias hermosísimas, ¿qué no dirán de nosotros López Obrador, Daniel Ortega, Nicolás Maduro, Urtasun y compañía? Vicky Martín Berrocal confiesa algo que viene a cuento: «Para llegar aquí he necesitado mirarme al espejo y gustarme. Cuando te amas a ti misma, aprendes a amar».

Ahí tiene el ministro la asesora necesaria. Eso o que Muñoz Escassi le enseñe a ligar pese al careto.