Nagore Robles y Carla Flila lo intentan de nuevo: el vídeo del que todos hablan

Nagore Robles ha sufrido mucho por amor. También o ha disfrutado. La presentadora sabe a la perfección que quien lo apuesta todo, puede perder, pero siempre merece la pena seguir intentándolo, cuando se experimentan sentimientos tan bonitos como los que le despierta su amada, Carla Flila. Esa con la que no ha tenido tampoco demasiada suerte, pues recientemente han protagonizado una dolorosa ruptura, aunque parece que están poniendo solución a sus diferencias.

Poco a poco se van dejando ver de nuevo juntas y en las últimas semanas han dado mayor normalidad a sus citas. Esto ha hecho creer a todos que han decidido darse una nueva oportunidad en su historia de amor, aunque no han querido pronunciarse sobre las negociaciones íntimas que han mantenido hasta llegar hasta este punto. Y es que la última vez que supimos lo que sentían, Nagore estaba completamente devastada, en pleno duelo por su ruptura, encajando un nuevo traspiés amoroso. Ahora reaparece más feliz que nunca, contagiada por el espíritu de la Navidad y, para sorpresa de algunos, con Carla Flila a su lado.

Nagore Robles prepara su Navidad de vuelta con su novia

Para algunos, la Navidad comienza el mismo día que se quita la decoración de Halloween. Al menos así sucede en centros comerciales y tiendas a pie de calle, adelantando cada vez más los villancicos. Esto empuja a muchos a poner los adornos navideños en sus hogares, ante la ilusión de tan mágicas fiestas. Este es el caso de Nagore Robles, quien ya se ha animado a desempolvar el árbol, las guirnaldas y las bolas.

Así lo muestra a sus fans en su cuenta personal de Instagram, mostrando cómo viste su hogar con aires navideños junto a las dos mujeres de su vida: su madre Puri y su novia, Carla Flila. Un momento que ayuda a generar recuerdos bonitos para atesorar en la memoria, que ella ha resumido en un vídeo repleto de muestras de cariño e ilusión navideña: “Derritiéndome con este vídeo. No soy muy navideña, pero sé que a ellas les hace ilusión y eso a mí me hace muy feliz”, escribe la presentadora de ‘Gran Hermano’ en su post.

Así deja constancia de nuevos planes junto a Carla, después de tres meses separadas. Rompieron este verano para sorpresa de muchos. Ambas decían estar enamoradas y también estar pasándolo mal, pero entendían necesario emprender un camino que le alejase de la otra. Al final han terminado recorriéndolo de nuevo juntas, dándose una nueva oportunidad. Al menos eso es lo que todos entienden, aunque las protagonistas aún no han aclarado en qué punto están de su relación y si, efectivamente, el amor ha vuelto a triunfar entre ellas.