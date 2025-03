Diego Arrabal, emocionado, dice adiós y corta con todo: "Mi vida no ha sido nada fácil"

Diego Arrabal fue uno de los rostros más conocidos de la televisión. Durante años trabajó en Telecinco en programas como “Sálvame” o “Viva la vida”, pero fue despedido de manera fulminante en 2022. Desde entonces no ha vuelto a dejarse ver en la pequeña pantalla. Tampoco le ha hecho falta. El paparazzo ha buscado un modo de vida alternativo y gestiona su propio canal de Youtube, donde cuenta con más de 385.000 suscriptores.

Con ellos acaba de sincerarse sobre una nueva etapa que afronta tras alcanzar los 54 años. Un profundo cambio con el que corta con su yo del pasado y recibe a un nuevo Arrabal que, dice, no tiene nada que ver con el que el público conoce. “Adiós”, dice el paparazzo en su canal de YouTube.

Diego Arrabal corta con todo

“Mi vida no ha sido nada fácil”, lamenta el que fuera tertuliano de Telecinco, razón por la que decidió ocultarse tras una coraza que con el paso del tiempo ha ido ganando terreno a la persona que se esconde tras esa apariencia de “tío cañero o duro”. Un personaje televisivo que poco se parece al verdadero Arrabal y del que ahora quiere despedirse para siempre.

DIego Arrabal en su directo Youtube

“Durante muchos años he querido proyectar una imagen que no es mi imagen, la de una persona dura y sin sentimientos, pero ese no es el Diego de verdad, el de mi día a día. Después de tantos años quiero deciros que le digo adiós a ese Diego del pasado, a esa persona que tenía cosas buenas, pero más malas que buenas. Ese Diego rudo e impertinente ha pasado a la historia. Llevo muchos meses trabajando conmigo mismo para enterrar a ese Diego, y a partir de ahora seré el Diego más auténtico y de verdad”, promete, muy emocionado, el fotógrafo.

Diego Arrabal atiza a Kiko Hernández

Poco le ha durado al extertuliano esta nueva faceta más angelical y benevolente, puesto que no ha tenido reparos en tachar a Kiko Hernández de “muerto” televisivamente hablando por su demora a la hora de unirse a sus compañeros en “La familia de la tele”. De momento, el colaborador no estará en el nuevo formato de TVE, pero desde la productora La Osa aseguraron que se incorporaría más adelante porque ahora se le requiere para otro trabajo: estar junto a Carlota Corredera en el programa “Tentáculos”.

“A la pu** calle”, espetó el paparazzo, que añadía: “Lo tiene no negro, lo siguiente. Televisión Española lo tiene muy claro y no quiere a Kiko Hernández”. Una supuesta criba ante la que el tertuliano, avisa Arrabal, “va a reventar”.