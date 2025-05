El duro relato de Víctor Elías sobre el bullying: "Me pegaban entre siete. Pasé miedo"

Víctor Elías es de los pocos rostros conocidos que no tiene problemas a la hora de compartir con el público los episodios menos agradables de su vida. Así lo hizo entre las páginas de su libro, “Yo sostenido”, en el que narró lo complicada que fue su infancia por los problemas de adicciones de sus padres en los que él también cayó.

“Por feo que suene, la muerte de mi madre, que era con la que más codependencia tenía, fue el momento en el que yo empecé a vivir. Sólo así he conseguido perdonarla y sentirla más cerca de mí. En los grupos de adictos donde me recupero veo que muchos hemos pasado por cosas así. Lo normal no es llegar a esa situación de la nada, siempre hay un caldo de cultivo que te predispone”, llegó a escribir.

Ahora, el que dio vida a Guille en “Los Serrano” vuelve a abrir su corazón y a relatar su dura experiencia con el bullying en la tercera temporada de “Educando contra el bullying”, la plataforma online de vídeos de la Fundación ColaCao, dirigida a familias con el objetivo de aportar claves y herramientas para ayudarlas a educar a sus hijos en la educación emocional en valores como la autoconfianza, el empoderamiento y la prevención del acoso escolar.

Víctor Elías cuenta su caso de bullying

“He pasado miedo durante mucho tiempo. En algunos episodios de mi adolescencia me han pegado entre siete simplemente por salir en la tele. En estos momentos pasé mucho miedo y es un miedo que se queda instaurado, no te lo quitas”, confiesa Elías, que a los diez años se vio obligado a cambiar de colegio “porque no podía más”.

El actor, músico y marido de la cantante Ana Guerra añade: “En el colegio, tenía el mote del ‘germenoso’, que no tenía nada que ver, pero me llamaban así para que la gente no se acercase a mí”.

Su paso por la televisión a una edad temprana no le vino bien, un infierno que se repite en la historia de otras jóvenes promesas: “No ir al colegio y salir en la tele, no era lo típico de ‘ah qué guay’ y que gustase a mis compañeros. El hecho de ser diferente, el que hace otra cosa u otras actividades, falta al colegio, le cambian los exámenes... no es del todo agradable cuando tienes 7 o 8 años”.

Víctor Elías comparte su experiencia como víctima de acoso escolar en la tercera temporada de “Educando contra el bullying de Fundación ColaCao Fundación ColaCao

Elías recomienda a todos los niños que estén pasando por lo mismo hablar con un adulto y explicar cómo se sienten, y recuerda que para él fue de vital importancia que sus tíos asumieran su cuidado cuando su madre murió: “Pasé de estar en un hogar un poco desestructurado a un sitio más organizado. Agradezco a mis tíos que tuvieran una constante charla conmigo, no solo sobre mis sentimientos, sino también de las cosas buenas y malas que me pasaban. Cuando tienes 15 años piensas que es un rollo, pero ahora, razonándolo, piensas que ‘menos mal’. Esto de mayor te permite tomar tus propias decisiones”.

Además, el artista lanza otro consejo a todos los que sufran algún tipo de acoso escolar: “Hablar con nosotros mismos y preguntarnos, cómo le preguntamos a nuestros padres y familiares, ‘¿qué tal estoy?’. Y así intentamos llevarnos mejor con nosotros mismos, mucho mejor de lo que nos llevaríamos con nuestro mejor amigo o amiga, ya que al final contigo mismo pasas infinitamente más horas”.