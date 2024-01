Elena Rodríguez detalla cómo es su nueva vida como taxista: “Se me monta mucha gente enferma”

Elena Rodríguez saltó a la fama por ser la madre de Adara Molinero, a quien ha defendido a capa y espada en cada uno de sus incursiones en televisión. También ha protagonizado las suyas propias, como en la que acaba de embarcarse en ‘GH Dúo’. Prometía dar juego y lo está dando desde incluso el mismo instante en el que se mostró su vídeo de presentación, en el que confesaba cómo era su nueva vida como taxista. Y es que su profesión ha cambiado y ha dejado a muchos sorprendidos. “Mi madre ha trabajado toda su vida en un laboratorio empaquetando y cargando cajas” y ahora ha obtenido la licencia para conducir un taxi, reconocía su hija. “Se levanta a las 6 día tras día, echando un montón de horas”.

Elena Rodríguez y Adara Molinero GH Dúo

Pero el estupor ha crecido cuando, al sentirse cómoda con Marta López, ha entrado en más detalles sobre cómo es su día a día al volante y las situaciones que le tocan vivir en las carreteras de Madrid. “Se me monta mucha gente enferma, porque trabajo en los hospitales y me dicen: ‘Por qué no me di cuenta antes. Ahora soy más feliz teniendo que lidiar con esto que antes’. No sabemos lo afortunados que somos de estar aquí”, decía Elena a sus compañeros de reality para ir perfilando cómo es su nueva vida alejada del foco mediático que vuelve a darle calor en la casa de Guadalix de la Sierra.

Obviamente, hay muchos de los clientes que se montan en su taxi que la reconocen. Su paso por los programas más punteros y con mayor audiencia de Telecinco le hacen ser un rostro conocido de la pequeña pantalla. ¿Esto afecta a su desempeño en su nueva profesión? Ella mantiene que no, que no le resulta incómodo que sepan quién es y de dónde viene, pues se siente orgullosa de ganarse el dinero que asegura el porvenir de los suyos.