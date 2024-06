Elia, hija de Julián Muñoz, quiere permanecer al margen de la polémica sobre el vídeo de su sobrino

La salud de Julián Muñoz ha preocupado desde el pasado miércoles, cuando algunos tertulianos daban la noticia de que el exalcalde de Marbella ingresaba en el hospital “en un estado de gravedad preocupante”. Sin embargo, su situación sería distinta, ya que según desvelaba un allegado de la familia a LA RAZÓN, la petición de ingreso habría venido del propio Julián “para poder estar controlado por los médicos”.

Por el momento, continúa en el HC Marbella, una de las clínicas más exclusivas de la ciudad, pero se espera que muy pronto reciba el alta hospitalaria. Este domingo varios de sus familiares se trasladaban a la clínica para hacer compañía a Julián y ver cómo estaba evolucionado de su “cáncer galopante”. Elia Muñoz ha sido una de las que se ha parado a hablar con la prensa y ha desvelado que se encuentra “tranquilo y descansando”, aunque no podía confirmar una fecha exacta de cuando le podrían dar el alta. Su estado de salud no ha sido lo único que ha hecho saltar las alarmas. Hace algunos días fue su nieto el que acaparó todas las miradas de las redes sociales. En un vídeo compartido en “TikTok” el joven aparecía en una cama rodeado de bolsas con las palabras: “Como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo”, acompañado esto con la canción ‘Prendío’ que habla de la búsqueda de dinero. Una actitud que ha molestado en buena medida a su familia. Hoy se ha podido hablar también con Elia Muñoz, la tía del joven que tan criticado fue por redes sociales: “No veo nada, no veo la tele, no veo las redes sociales, no sé de lo que me estáis hablando, no puedo comentar nada”, ha zanjado desmarcándose por completo de la polémica.

El nieto de Julián Muñoz TikTok

Donde sí se ha permitido hablar más ha sido cuando le preguntaban sobre todos aquellos que dudan que Julián Muñoz tenga el dinero para enfrentar al tratamiento en una de las clínicas más exclusivas de Marbella: “estamos eternamente agradecidos a la dirección del hospital por lo que están haciendo por nosotros, por lo que concretamente han hecho por mí y en estos momentos por mi padre. Está en las mejores manos”, ha concluido sin querer entrar a debatir las acusaciones que se han vertido sobre la familia. También muy pendientes de que en las próximas horas de la tarde de este domingo Mayte Zaldívar, ahora su mujer, vaya a visitarlo a la clínica.