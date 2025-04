Elon Musk responde a la madre de su decimotercer hijo que lo acusa de recortar su manutención

Cuando Ashley St. Clair, influencer y escritora, anunció en redes sociales que Elon Musk era el padre de su hijo nacido hace cinco meses, las redes estallaron. "No lo había revelado previamente para proteger su privacidad, pero ahora es inevitable", escribió. Sin embargo, la historia tomó un giro aún más mediático cuando St. Clair denunció que la mano derecha de Donald Trump había reducido drásticamente la manutención, obligándola incluso a vender su Tesla. Ahora, Musk ha salido al paso con cifras millonarias y un argumento que no deja indiferente a nadie.

Todo comenzó con la demanda que St. Clair presentó ante el Tribunal Supremo de Nueva York, en la que solicitaba la custodia exclusiva y alegaba que Musk había reconocido en privado la paternidad del niño. En el documento, afirmaba que el CEO de Tesla y SpaceX no solo había visitado al pequeño en varias ocasiones, sino que había cumplido con sus obligaciones económicas... hasta que el acuerdo cambió. Fue entonces cuando la influencer hizo público su malestar por la reducción de los pagos, asegurando que el empresario estaba actuando por despecho.

"No sé si el niño es mío"

La respuesta de Musk no tardó en llegar. En un mensaje publicado en X, el multimillonario afirmó: "No sé si el niño es mío o no, pero me opongo a averiguarlo. No se necesita una orden judicial. Aunque no lo sé con certeza, le he dado a Ashley 2,5 millones de dólares y le envío 500.000 dólares al año". Con esta declaración, Musk dejó claro que le había entregado casi tres millones de euros y que seguía proporcionando una suma considerable anualmente, pero también puso en duda su propia paternidad.

Elon Musk speaks at the Conservative Political Action Conference, CPAC, at the Gaylord National Resort & Convention Center Jose Luis Magana Agencia AP

El mensaje del magnate pareció responder directamente al video que St. Clair había compartido días antes, en el que mostraba cómo entregaba las llaves de su coche tras venderlo. "Necesito compensar el recorte del 60% que Elon hizo a la manutención de nuestro hijo", explicó. Poco después, publicó otro mensaje en el que aseguraba que Musk se había negado a realizarse una prueba de ADN incluso antes del nacimiento. "Te pedimos que confirmaras la paternidad mediante una prueba (a quien tú mismo nombraste). Te negaste", acusó.

El drama en redes sociales no ha hecho más que alimentar la controversia sobre la vida personal del multimillonario, quien ya tiene doce hijos reconocidos. Mientras tanto, la batalla legal por la custodia y la manutención de este supuesto decimotercer hijo parece que seguirá ocupando titulares.