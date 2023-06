La emotiva boda de Nuria Tomás, ex de Gerard Piqué

Feliz y radiante, este sábado Nuria Tomás ha celebrado su boda religiosa con Agus Puig en Barcelona. Lo hacía tres años después de casarse por lo civil en el Ayuntamiento de Alella con el padre de sus dos hijos. “Celebrando la vida contigo. Hemos cumplido tres años de relación y siento que todavía tenemos todo por vivir. Ha habido momentos duros donde el apoyo ha sido incondicional, y ahora estamos en otro momento nada fácil, y siento que tengo al mejor compi de hijos que hay en el planeta. Nuestros dos bebés y tú sois un auténtico soñar despierta”, anunciaba hace menos de un año.

Nuria Tomás y Agustín Puig Instagram

Hoy, por fin, llegaba el momento que tanto estaba deseando. La novia ha llegado en un elegante carruaje tirado por dos caballos junto a su padre, el empresario Enrique Tomás. Fundadora de la firma de moda Eggsoeggso y de Apolox Communication, Nuria fue novia del exfutbolista Gerard Piqué y del expiloto de MotoGP Jorge Lorenzo. Con este último mantuvo un discreto romance que finalizó a mediados de 2016.

Nuria Tomás GTRES

A pesar de que no duró mucho tiempo, Nuria Tomás ha sido una de las pocas novias que se le han conocido a Lorenzo. Ambos aparecieron juntos en actos públicos oficializando su relación y llegaron a compartir diversas instantáneas en sus redes sociales acompañándolas por mensajes de amor.

Nuria Tomás y Jorge Lorenzo GTRES

Además, fue la primera novia conocida de Piqué. De hecho, él mismo se encargó de confirmarlo en 2009 en una entrevista asegurando que la joven le había hecho “sentar la cabeza”. Sin embargo, y tal y como adelantó LA RAZÓN en 2011, este puso fin a su relación con Nuria poco después de que Shakira y Antonio de la Rúa anunciasen que habían roto. El resto de la historia vino solo, cuando la cantante y el futbolista, hoy separados, empezaron a dejar ver su relación sentimental.

El futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira en una imagen de archivo Autor desconocido GTRES

“Me caso con el mejor hombre que he conocido jamás”, indicaba hoy la empresaria, que está preparando su propia docuserie. Así lo hacía saber en sus redes sociales. “Historias hay miles y esta es la mía. Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento”, comienza Nuria en el vídeo promocional.

Además, adelanta en el tráiler algo que parece señalar directamente a Piqué: “A los 21 años algo cambió mi vida, Parte de mi inocencia se quedó ahí y empecé a ser otra. Apareció un amigo y nos convertimos en pareja”. Habrá que esperar al estreno de la serie para ver si, la que hasta ahora se ha mostrado de lo más discreta, cuenta cómo fue su relación y su ruptura con el exblaugrana.