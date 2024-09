La emotiva carta de Kiko Rivera a su padre, Paquirri, en el 40 aniversario de su fallecimiento

Cada 26 de septiembre Kiko Rivera tiene un recuerdo especial hacia su padre. Y es que hace 40 años, Francisco Rivera "Paquirri" perdió la vida en la plaza cordobesa de Pozoblanco, tras ser cogido por el toro "Avispado", de la ganadería de Sayalero y Bandrés. El DJ ha recurrido a sus redes sociales para publicar una emotiva carta en la que muestra sus sentimientos.

Estas son las palabras que le ha dedicado:

"Daría todo lo que tengo y y más por volver atrás y aunque no me acordara porque desgraciadamente no me acuerdo, poder sentir tus besos o tus caricias. Papá me has echo tanta falta durante todos estos años, no te imaginas cuánto. Aunque imagino que tampoco tuvo que será fácil para ti tus últimos minutos.Por aquí sigue la cosa como siempre qué te voy a contar que tú ya no supieras...

Te mantengo vivo en mis pensamientos y también en tus nietos, estarías como loco con ellos

Un día más comienzo este fatídico día llorando papá, son muchas cosas las que me tocó vivir y las que me quedan.

Hoy hace 40 años que te fuiste y yo dentro de lo que puedo recordar que por desgracia solo son fotografías te llevo muy presente en mi.

Te quiero papá y la pena más grande que tengo es es la de no poder recordarte aunque lo intento cada día pero es imposible. Me conformo porque no tengo otra manera con ver estas fotos y saber que en algún momento los dos nos miramos a los ojos y sentimos el cariño mutuo un cariño que no duró mucho por cosas de la vida.

Algún día nos encontraremos y ese día será maravilloso para mí pero de momento me quedo por aquí que todavía tengo muchas cosas que hacer.

Ojalá todo hubiese sido diferenteHasta pronto papi ♥️".

El diestro tuvo también dos hijos con Carmina Ordóñez: Francisco y Cayetano. De momento, ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre el 40 aniversario del fallecimiento de su padre.