Bigote Arrocet confirma su idilio con una caribeña de 39 años: “Tiene una cintura chiquitita”

Bigote Arrocet está de nuevo enamorado. Así se anunciaba hace unas semanas en el kiosco rosa. Un potente titular que acompañaba a un amplio reportaje fotográfico en la revista ‘Lecturas’, donde se veía al ex de María Teresa Campos muy bien acompañado por una atractiva mujer 35 años más joven que él. Muchas miradas se centraron en sus inesperados músculos de acero, con abdominales bien definidos, que nadie esperaba en él tras superar la barrera de los 75 años. Pero parece que este físico le ha ayudado a ganarse el corazón de una fémina que también es dueña de un cuerpo escultural, por la que ahora bebe los mares.

Podría pensarse que era una historia pasajera o un amor fugaz en una aventura en el Caribe, pero parece que la cosa va en serio. También que se podría tratar de un “montajazo”, como así opinó Joaquín Prat al toparse con las fotos de la polémica. “Es una historia de amor preciosa. Él acudió a unas jornadas sobre sostenibilidad, que sabéis que él se dedica a cuestiones de energías renovables. Y ella es una profesora de yoga y pilates, que le dio unas clases en la playa”, defendía Luis Pliego su reportaje. Así surgió el amor. Un sentimiento del que habla sin tabúes el propio cómico chileno, confirmando que está de nuevo ilusionado.

Bigote Arrocet confirma su relación con Mimi

El azote de Terelu Campos y Carmen Borrego ha regresado a los photocalls y se pone de nuevo frente a los micrófonos. Lo hace para confirmar que ha encontrado de nuevo el amor a sus 75 años y que su corazón ahora pertenece a la joven caribeña de 39 años. Con una amplia sonrisa de oreja a oreja, el humorista reconvertido en empresario de energías renovables deja claro que “sí”, que Mimi es su nueva ilusión y que no cabe en sí de felicidad al tenerla en su vida.

Edmundo Arrocet vuelve a la carga contra las Campos y anuncia la publicación de sus memorias Europa Press

Echando mano del humor, Edmundo responde con guasa a la pregunta de cómo es su nueva novia: “Es de este tamaño (mide su altura con la mano), tiene una cintura así chiquitita y es bien bonita”. Confirma no solo que está ilusionado con este nuevo amor, sino también que se dejará ver más veces con ella en público y también en citas privadas, si los paparazzi les cazan. Y es que planean nuevos viajes, entre ellos a España, teniendo muy claro que le enseñará los rincones más exclusivos del país en el que un día fue feliz junto a María Teresa Campos.

Por el momento, las fotos que copan las revistas del papel cuché siguen teniendo el Caribe como telón de fondo. Y es que este miércoles vuelven a salir unas instantáneas de la pareja. Esta vez no en la playa presumiendo de cuerpazos al sol, sino de románticos paseos en los que dejan claro que su relación va en serio. En el plató de ‘El tiempo justo’ dudan que entre ellos exista un “amor sincero”, aunque tienen bien claro que sí hay “pasión”.