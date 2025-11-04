El lado más personal de William Levy y Paula Echevarría, los invitados más 'chic' de 'El Hormiguero'

A veces, el pasado nos persigue sin posibilidad alguna de evitar que nos alcance. Cuando un ciudadano mexicano se muda a Canarias junto a su hijo y a su nueva pareja, poco puede imaginar acerca del peligro proveniente de su país natal que se cierne sobre las Islas Afortunadas. Así empieza 'Camino a Arcadia', ficción de SkyShowtime protagonizada por William Levy y Paula Echevarría.

Esta noche, con motivo de la promoción de 'Camino a Arcadia', prevista a estrenarse este próximo 10 de noviembre, Levy y Echevarría acudirán a 'El Hormiguero', donde serán entrevistados por Pablo Motos. Aprovechando esta visita, hemos querido recopilar los datos más importantes de la vida personal de cada uno de los intérpretes.

William Levy, con el corazón puesto en la familia

Nacido en La Habana en 1980, el actor creció en condiciones humildes antes de emigrar a Estados Unidos, donde comenzó su carrera como modelo y posteriormente conquistó la televisión latina. Sin embargo, más allá del éxito profesional, Levy siempre ha reivindicado el valor de sus orígenes y de la familia como eje central de su vida.

Durante más de dos décadas mantuvo una relación intermitente con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos: Christopher Alexander, nacido en 2006, y Kailey Alexandra, en 2010. La pareja, aunque separada en varias ocasiones, ha priorizado la crianza conjunta y la estabilidad emocional de los niños. En diversas entrevistas, Levy ha reconocido que la fama puede distorsionar la vida íntima y que su mayor reto ha sido "proteger a los suyos" del ruido mediático.

La experiencia más dura para el actor llegó en 2020, cuando su hijo mayor sufrió un grave accidente automovilístico. Ese episodio, confesó en una charla con '¡Hola!', le hizo replantearse todo: "A veces uno necesita recordar qué es realmente importante. La familia lo es todo". Desde entonces, Levy ha apostado por proyectos que le permitan pasar más tiempo con sus hijos y mantener un perfil más reservado en lo personal.

Paula Echevarría, la necesidad de reinventarse

En el caso de la actriz española, esta atraviesa una etapa de plenitud personal. Tras su mediática separación de David Bustamante en 2018 (con quien comparte a su hija Daniella), Paula Echevarría ha construido una nueva vida junto al exfutbolista Miguel Torres, con quien tuvo a su segundo hijo, Miguel Jr., en 2021.

Aunque sigue muy vinculada al mundo del cine y la moda, Echevarría ha aprendido a dosificar su exposición pública. En los últimos años ha compaginado rodajes con campañas de publicidad, pero sobre todo con un papel más doméstico y consciente. "Decidí frenar un poco por mis hijos y por mí. No todo pasa por el trabajo", afirmó en una entrevista.

Su vida actual, entre Madrid y Asturias, refleja esa búsqueda de equilibrio entre la profesional brillante y la mujer de familia. En su relación con Torres y en su rol de madre, Echevarría ha encontrado la estabilidad que, según ella misma admite, durante mucho tiempo se le escapaba entre rodajes, alfombras rojas y titulares.