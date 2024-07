Así es Álex Padilla, la joven novia de Lamine Yamal

Lamine Yamal es una de las grandes promesas del fútbol europeo. Y más desde que ayer se convirtiera no solo en el Mejor Jugador Joven de la Eurocopa sino en ganador junto al resto de jugadores de la Selección Española en campeón de la Eurocopa 2024. Un futuro prometedor con 17 años recién cumplidos el 13 de julio. Además, de un gran jugador, el barcelonés tiene las cosas muy claras al menos en lo que respecta a su vida personal. Ayer celebraba a pie de campo su victoria junto al resto de compañeros pero también junto a su familia. El joven se desvivía con su hermano pequeño por el que siente adoración y con su padre, que no dudaba en hacerse fotos con sus "ídolos" de La Roja, como Morata. Pero en el campo estaba también una joven que hasta ahora había permanecido en un segundo plano, Aléx Padilla. La novia de Lamine Yamal no podía ocultar tampoco su alegría y festejaba junto a su novio la victoria de España.

Final: España - Inglaterra J.J.Guillen Agencia EFE

Poco o nada se conoce de la joven ya que no es una asidua de las redes sociales. Tan solo algún vídeo circula en Internet y ella es una de las dos jóvenes que Lamine sigue en TikTok. Sin embargo ayer las imágenes tomadas durante la celebración ponen en evidencia que Álex es ya una más en la familia del jugador.

Los primeros rumores sobre esta historia de amor surgieron en Ni que fuéramos Shhh, cuando el periodista Javier Hoyos reveló la existencia de Padilla en un vídeo al que la propia joven dio un "me gusta", lo que en redes viene a ser una confirmación oficial.

Yamal parece tener las cosas claras y se ve casado a los 26. Así al menos lo dejó patente en una reciente entrevista con los youtubers xBuyer. En ella revelaba que se casaría antes que su compañero Fermín. "Seguro, 100%", dice el jugador. "26 yo estoy casado".