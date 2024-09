Un revés de salud pone freno al ascenso a la fama de José María Almoguera

José María Almoguera ha sido, durante toda su vida, uno de los miembros satélite del clan Campos que prefería mantenerse en un discreto segundo plano. Sin embargo, desde hace un tiempo está haciendo méritos para ocupar un puesto propio, más allá de la alargada sombra de su abuela, María Teresa Campos, así como de su madre, Carmen Borrego, y su tía, Terelu Campos. Él quiere tener nombre propio, lo que pasa por conceder exclusivas en las que pone a la familia al filo del abismo, con revelaciones que difícilmente ayudan a encontrar un punto de encuentro. Su prima, Alejandra Rubio, ya ha señalado que la motivación que le empuja a cargar contra su madre es meramente económica. Se está labrando un futuro como personaje público y poco a poco va dando pasos agigantados. Por ejemplo, dar sus primeras exclusivas, posar en el photocall frente a las cámaras, responder a los reporteros en las convocatorias a las que acude cobrando, su primera entrevista en televisión de este viernes y, según se rumorea, preparar el salto en helicóptero que le reconozca como concursante de ‘Supervivientes’ de pleno derecho. Eso sí, parece que este último paso será casi imposible para él.

José María Almoguera, el hijo de Carmen Borrego, posa por primera vez en un photocall GTRES

Entre madre e hijo las cosas están muy tensas. Él acusa, ella se defiende. Los platós están que arden con este entuerto familiar y se especula cuál será su próximo movimiento. Desde ‘Vamos a ver’, este lunes se ha planteado la posibilidad de que vaya a Honduras como el fichaje estrella de la próxima edición. Hay quien lo da por sentado, mientras que otros, como la propia Carmen Borrego, niegan cualquier tipo de negociación al respecto, escudándose en los problemas de salud que le imposibilitan sumarse a la aventura. Un tema delicado del que no se ha hablado antes tan abiertamente, pero que pone el foco en la afección cardiaca que le expulsa de la lista de posibles candidatos. “Mi hijo no podría ir nunca a ‘Supervivientes’ por un problema que tiene”, despeja la colaboradora para que no se hagan más cábalas sobre este punto.

Su el gran paso de José María Almoguera para convertirse en personaje público pasa participar en un reality, éste no será ‘Supervivientes’. Se trata del programa más extremo de la televisión, donde se lleva al límite a los famosos con privación del sueño, de alimentos y condiciones higiénicas, además de pruebas físicas durísimas y, no menos peligroso, la convivencia. El hijo de Carmen Borrego no podría estar en esta isla de Honduras por mera prescripción médica. Algo que él trató en su entrevista para la revista ‘Lecturas’: “Tengo que tener mucho cuidado con la medicación, soy un enfermo del corazón”, reconocía el joven, que padece el síndrome de Brugada, una afección cardiaca que le obliga a confiar siempre en un desfibrilador para evitar sustos.

José María Almoguera Así es la vida

Este síndrome que padece José María Almoguera le impide ser candidato a ‘Supervivientes’. No podrá vivir su propio concurso, después de arruinar el de su madre en la anterior edición. Aunque la colaboradora clamaba al cielo pidiendo volver a España, lo cierto es que no tomó la decisión hasta que conoció que su hijo había dado una exclusiva con su mujer, Paola Olmedo, para anunciar su intención de divorciarse. La madre, preocupada por su hijo por si lo estaba pasando mal, decidió recoger sus bártulos y volver, sin saber que en la misma exclusiva se incluían dardos envenenados en su contra y se le hacía culpable de todos los males del matrimonio. Después la versión ha ido cambiando, hasta que este viernes el joven reconoció que el final de su relación fue consecuencia de su cuadro depresivo y no tanto de su madre, que siempre se había llevado bien con su nuera, hasta que aparecieron esos audios cargados de insultos de ella al clan Campos. Esto dinamitó la cordialidad y él se posicionó al lado de su esposa. Ahora le está pasando factura y se encuentra alejado de los suyos, aunque sacando muy buen rendimiento al conflicto.