¿Español o catalán? Laura Escanes devela el idioma que más la hace llorar en la música: "Tiene sentido"

Mientras que algunos partidos políticos se empeñan en imponer una u otra lengua -en un país cuya Constitución recoge la cooficialidad de varios idiomas-, la realidad que se palpa en territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana o Galicia es que el español convive perfectamente con el habla autóctona. Salvo casos contados que, en su mayoría, buscan politizar y polarizar, el bilingüismo se afronta con naturalidad, y así se aprecia en las intervenciones públicas de muchos rostros conocidos.

Úrsula Corberó, por ejemplo, afirmó en una entrevista en español que “cuando cuento para mí, los números me salen en catalán”; mientras que Alfred García manifestó en una entrevista con LA RAZÓN que componía y cantaba tanto en catalán como en castellano porque se sentía cómodo con ambos idiomas.

Sin embargo, todavía hay quien señala a determinadas figuras públicas por el uso de una lengua u otra. Laura Escanes ha denunciado en alguna ocasión que varios de sus seguidores de Instagram le han recriminado que hable catalán, su lengua materna, puesto que nació en Barcelona hace ya 29 años.

Lejos de amilanarse ante estos comentarios, la creadora de contenido sigue defendiendo la convivencia del español y el catalán en su día a día, aunque tira más para una lengua que para otra en según qué aspectos. En el de la música, tiene claro con cuál de las dos se queda.

Laura Escanes. Gtres

Escanes, que desde hace años vive en Madrid por cuestiones de trabajo, regresa por unos días a su Barcelona natal, y la influencer se ha mostrado “feliz” por volver a casa. “Esta es mi banda sonora”, ha dicho sobre la canción que suena en su coche: “La dansa del vestit”, del grupo catalán Txarango.

Aunque también disfruta de las canciones en español -quizás no tanto de las de Álvaro de Luna-, Laura confiesa que son los temas en catalán los que más la emocionan. “No hay canciones que me emocionen y me hagan llorar más que las que son en catalán”, dice, al tiempo que reflexiona: “Supongo que tiene sentido, porque es mi lengua materna”.

Como se ha comentado anteriormente, no es la primera vez que Laura Escanes rompe una lanza a favor del catalán, una postura nada baladí, a tenor de los tiempos que vivimos. De hecho, asegura que habla a su hija en catalán siempre que puede: “Yo, en lo personal, siempre intento defender y defenderé que quiero hablarle a mi hija en catalán siempre, porque es tan bonito”.