El espejo del alma: Adiós a los terribles polímeros labiales de Bárbara Rey

La icónica vedette dio un giro radical a una cirugía de labios que se hizo hace dos décadas, un tema del que ha hablado en múltiples ocasiones, desmenuzando su experiencia y todo lo que implicó. Siempre ha tenido labios sensuales, pero no tan carnosos, así que se dejó llevar por una amiga con segundas intenciones. «Me llevó una amiga que decía quererme. Después me enteré de que se lo hacían gratis a ella y a sus hijas por llevar gente. ¡Menuda cara!». Déjenme contarles cómo fue esa transformación que se realizó hace más de 30 años y qué cirugía le permitió corregir lo que considera un gran error. Según la doctora y dermatóloga Elena Martínez Lázaro, el uso de biopolímeros para rellenar los labios ha quedado en el pasado debido a los problemas que causan a largo plazo.

Hoy en día, existen tratamientos más seguros que no implican inyectar materiales que se quedan en el cuerpo. Era un relleno que no se reabsorbía y, con el tiempo, empezaba a moverse, provocando bultitos en los labios. Era una práctica común en los 90, pero se abandonó por todos los problemas que generaba», explica. Aunque a simple vista un relleno permanente puede parecer insalvable, Martínez Lázaro nos asegura que la medicina estética ha evolucionado tanto que la solución no es tan complicada. «Lo que hizo Bárbara, al igual que su hija, fue un corte a lo largo del labio para eliminar esas bolitas indeseadas». La doctora nos detalla cómo se realiza ahora un relleno de labios: «Lo que usamos hoy es ácido hialurónico, que tiene muchas ventajas. Incluso hay un producto que se inyecta y hace que el relleno se elimine en 24 horas».

La queiloplastia es un procedimiento quirúrgico utilizado para reconstruir los labios. En el caso de la retirada de biopolímeros, primero se extrae el material y luego se reconstruye el labio. Tras la extracción, se realiza la reconstrucción del labio. Esto hace que el costo del procedimiento varíe. Si solo se necesita una pequeña incisión para extraer el biopolímero, el precio ronda los 600 euros. Si se requiere una reconstrucción más compleja, el precio puede llegar hasta los 2.500 euros. El postoperatorio varía según la gravedad de la cirugía. Los puntos suelen retirarse en una semana. Es crucial abstenerse de fumar.