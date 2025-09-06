El espejo del alma de Rosa Benito: microblading y plasma, el secreto de Rosa Benito

Rosa Benito, la cuñada de Rocío Jurado y reciente estrella de la cocina en «MasterChef Celebrity», ha logrado una transformación que deja a cualquiera boquiabierto. Empezó su viaje en «Supervivientes» y, de ser considerada una «mujer de cristal», ahora es más bien una «roca» ¡y con mucho estilo! Perdió 15 kilos, que es como deshacerse de una mochila llena de piedras o cargar 3 sacos de 5 kilos de naranjas. No solo los ha perdido, sino que los ha mantenido a raya, que tiene mucho más mérito. Rosa rejuveneció en todos los sentidos, ya que logró ganar confianza y reforzar su autoestima, lo que le permitió tomar un nuevo rumbo en su vida, dejando su matrimonio con Amador Mohedano y empezando un nuevo ciclo vital que dura hasta la actualidad.

A sus casi 70 años, no solo es un referente en la cocina, sino también en el arte del cuidado personal. Se cuida mucho y bien, además de que tuvo la suerte de aprender de la mejor maestra: su cuñada Rocío Jurado. Su mejor aliado es el plasma rico en plaquetas, un tratamiento altamente regenerativo con el que se extrae su propia sangre, se centrifuga para concentrar las plaquetas y, posteriormente, se inyecta en el rostro. Así aumenta la producción de colágeno y elastina, brindándole a su piel un brillo y juventud que muchos querrían tener. Suele costar 450 euros cada sesión.

También es fan del microblading, una técnica de maquillaje semipermanente que le da a sus cejas un aspecto lleno y definido. Mediante pequeñas incisiones, se aplica pigmento que imita el vello natural. ¡Así siempre luce unas cejas perfectas! Este detallito le habrá costado algo así como 500 euros, pero el resultado bien vale una inversión. El lápiz para cejas lo ha cambiado por un diseño impecable, y es que tener buena cara no es cuestión de suerte, ¡sino de técnica!

Rosa Benito Gtres

Rosa, además, ha abrazado las ondas de presión ultrasónicas para el abdomen, un tratamiento que hace que su piel se oxigene y se mantenga tersa y radiante. Eso sí, estos caprichos estéticos tienen su precio, así que hay que prepararse a desembolsar unos 200 euros por sesión. ¡Pero qué importa!

La rutina de skincare que sigue es casi digna de un reality por sí sola. No hay un solo día que pase sin que se mime. Aquí, no solo se trata de estética, sino de actitud. Rosa se aleja de los retoques exagerados y se queda con lo más sutil, apostando por lo natural. Tiene claro que el verdadero secreto de la juventud está en quererse y cuidarse desde dentro.