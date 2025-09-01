Lydia Lozano, obligada a entrar en quirófano para ser operada del pecho

Lydia Lozano está en boca de todos estos días, después de conocerse que abandona a sus eternos compañeros del universo ‘Sálvame’. Se desliga de ellos al aceptar la propuesta que le ha realizado el que entienden como su enemigo: Telecinco. María Patiño, Kiko Hernández, Kiko Matamoros, Belén Esteban… son muchos los que no perdonan a Mediaset la forma en la que se canceló su mítico programa tras 14 años en antena, llevando el éxito a TEN, para después fracasar en Televisión Española. Pero vuelven a TEN como ‘No somos nadie’. Aunque no Lydia, que vuelve a los pasillos de Mediaset como fichaje estrella de ‘De viernes’ y ‘Vaya Fama’.

Pero antes de su regreso triunfal a Telecinco, debe pasar por quirófano. Está obligada a ello por recomendación expresa de los médicos, que le recomiendan ponerse cuanto antes en manos de los cirujanos. La colaboradora, que deja a sus amigos para sentarse con su enemiga Terelu Campos en plató, ha recibido antes de su primer duelo televisivo un revés médico. Esta vez el motivo de su intervención son sus dolores de espalda, que tanto le han lastrado y que ya le hicieron ser operada de las vértebras hace unos años. Pero ahora se opera el pecho.

Lydia Lozano, a quirófano para operarse el pecho

La periodista, a sus 64 años, no se pone en manos de los cirujanos por cuestiones estéticas. Lo hace para ganar cierta calidad de vida, la cual ha perdido en los últimos años a consecuencia de sus problemas de espalda. Los dolores la lastran y le impiden disfrutar como le gustaría de los pequeños placeres de la vida. A pesar de que ya ha sido intervenida de la espalda, no encuentra una gran mejoría.

Terelu Campos y Lydia Lozano Gtres

Es por eso que los médicos le han recomendado ahora operarse el pecho para llevar a cabo una reducción mamaria. Con ello se reduce el peso y con ello se persigue aligerar la carga que sostiene su malherida espalda, tal y como han informado desde la revista ‘Diez Minutos’. Una cirugía con la que espera conseguir un resultado notable en la reducción de sus dolores, pero que le obliga a lidiar con las secuelas de un postoperatorio, quizá, en el peor momento. Y es que prepara su gran regreso a Mediaset, aunque con polémica y dejando a muchos con cierto sentimiento de traición. Ella vuelve a casa, aunque lo tendrá que hacer recién salida de quirófano.