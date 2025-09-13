¿Está Georgina Rodríguez embarazada de nuevo?

El rumor se extiende por las redes sociales en los últimos días. ¿Está Georgina Rodríguez embarazada? En vídeos e imágenes que circulan por internet se observa a la pareja del futbolista Cristiano Ronaldo con una tripita algo abultada, que ha hecho saltar las alarmas. No sería de extrañar que se cumplan los vaticinios porque, de siempre, Georgina y Cristiano han expresado su ilusión por formar una extensa familia numerosa.

A un mes de anunciar su compromiso matrimonial, la influencer no para de viajar, lo último, su asistencia en Nueva York a la gala anual Carling for Women, una cena organizada por la Fundación Kering en la que coincidió con figuras de la jet set internacional como Salma Hayek o Lauren Sánchez.

La esposa del magnate Jeff Bezos y la española se han hecho grandes amigas y confidentes, y suelen aparecer juntas en distintos eventos sociales.

Georgina es madre biológica de dos hijas, Alana Martina, nacida en noviembre del 2017, y Bella Esmeralda, en abril del 2022. Además, ejerce de madre con los otros hijos del futbolista, Cristiano Jr, Eva y Mateo. Juntos forman una familia feliz y seguro que desean ampliarla con un nuevo nacimiento.

El primogénito de Ronaldo, Cristiano Jr, nació en Estados Unidos en junio del 2020 y no se conoce la identidad de la madre. En el caso de Eva y Mateo vinieron al mundo por medio de una gestación subrogada.

El jugador, actualmente miembro de un equipo árabe, siempre ha mantenido en secreto la identidad de esos tres hijos nacidos fuera de su relación sentimental con Georgina, y parece ser que hizo firmar un contrato de confidencialidad a las madres biológicas de los mismos.