"Estaba segura de que iba a morir": Kim Kardashian revive su peor noche ante la Justicia francesa

Han pasado casi nueve años desde aquella noche, pero para Kim Kardashian el tiempo no ha borrado el terror. Este martes 13 de mayo, la celebrity estadounidense ha comparecido ante el tribunal de París para declarar sobre el atraco que sufrió en 2016 durante la Semana de la Moda. Su testimonio fue sobrecogedor. "Estaba segura de que iba a morir", confesó entre lágrimas, recordando el momento en que dos hombres armados irrumpieron en su habitación de hotel.

Kardashianrelató que estaba sola en su apartamento del lujoso hotel, mientras su hermana Kourtney y el guardaespaldas estaban fuera. Fue entonces, entre las dos y las tres de la madrugada, cuando escuchó pasos. Dos encapuchados, vestidos con uniformes de policía y acompañados del conserje maniatado, entraron en su habitación. "Pensé que me iban a disparar. Me amordazaron y me ataron con bridas. Estaba desnuda, se me había caído el batín. Temí que me violaran", declaró la empresaria ante el Tribunal Criminal de París.

Robo valorado en 10 millones de dólares

El robo, valorado en unos 10 millones de dólares, incluyó su anillo de bodas. La influencer recordó que intentó comunicarse con su equipo de seguridad, pero le arrebataron el móvil. "Solo podía pensar en que no me mataran, les dije que tenía hijos, que se llevaran lo que quisieran", explicó. A través del conserje, que actuaba como improvisado traductor, los atracadores pidieron directamente sus joyas, en un inglés rudimentario.

El juicio, que ha captado la atención internacional, juzga a diez acusados -nueve hombres y una mujer- conocidos como los "yayoladrones", por la avanzada edad de varios de ellos. Con un historial delictivo notable, son considerados los responsables de haber planificado y ejecutado el que fue uno de los mayores robos de joyas del siglo.

Kimtambién relató cómo logró liberarse: con las manos aún atadas, consiguió llegar hasta la habitación de su estilista Simone Harouche. El trauma, sin embargo, la acompaña hasta hoy. "Ahora necesito entre cuatro y seis vigilantes para poder dormir tranquila", confesó.

París, una ciudad que un día fue glamour y alfombra roja, se convirtió para ella en un escenario de pesadilla. Hoy, en los tribunales, busca justicia y cierre.