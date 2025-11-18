Kiko Rivera, ¿de nuevo enamorado? Pillado con una chica en su casa

Kiko Rivera está de plena actualidad, casi tanto como su hermano Cayetano Rivera. Los dos están copando un sinfín de titulares estos días. El torero por su accidente de tráfico, en el que tumbó una palmera al chocar frontalmente tras perder el control del vehículo, además de haber encontrado supuestamente el amor en brazos de Gemma Camacho. Una reportera de ‘El tiempo justo’ de Telecinco con la que ya ha tenido varias citas, incluso algún que otro viaje, como a Milán. Pero también el hijo de Isabel Pantoja podría estar iniciando un nuevo romance, como así se desvela desde el citado programa, mostrando las primeras imágenes.

El Dj está comenzando una nueva vida, marcada por la separación de Irene Rosales. Después de 11 años juntos y dos hijas en común, han entendido necesario divorciarse y darse una nueva oportunidad de amar y ser amados como merecen. La primera en dar el paso ha sido ella, tras cruzar la barrera de la amistad que mantenía con Guillermo desde hacía años y reformularla como nueva historia de amor. Ya no se esconden e incluso presumen de romance en redes sociales, entre viajes, planes románticos y también citas con su familia. Algo que ha comenzado a hacer ya también el propio Kiko, que ha sido pillado con una joven.

Kiko Rivera, ¿de nuevo enamorado tras Irene Rosales?

El Dj decía en ‘De viernes’ hace tan solo una semana no tener ganas de enamorarse de nuevo: “Priorizo a mis hijas, a mejorar como padre y a día de hoy no tengo a nadie”. Insistía por activa y por pasiva que en su vida no había ninguna ilusión que mereciese la pena comentar. Aun así, unas nuevas fotografías echarían por tierra esta versión mantenida en su entrevista. Y es que unas imágenes en la portada de la revista ‘Semana’, que saldrá al kiosco este miércoles, situarían en su corazón a una nueva chica.

Kiko Rivera De viernes

Jorge Borrajo, director de la publicación, describe las imágenes que confirmarían esta nueva aventura amorosa. “Kiko Rivera, de compras navideñas todo el día”, comienza a desgranar la información, optando por utilizar la etiqueta de “amiga”, ante el miedo de decir que es su novia o nuevo amor. No quiere pillarse los dedos, a pesar de saber bien quién: “Sabemos el nombre. Tiene una clínica de estética en Sevilla donde han pasado muchas famosas, como Pilar Rubio o Irene Rosales”. ¡Qué casualidad!

Aseguran que han sido varias las veces que Kiko Rivera se ha dejado ver con esta joven. Eso sí, en las imágenes que copan la primera plana de la revista no se muestran evidencias de un amor incipiente: “Han estado haciendo compras navideñas para decorar la casa. No vamos a decir que hay actitud cariñosa, pero sí hay actitud de dos personas cómplices que se conocen bien. De hecho, después de las compras fueron a la casa de ella. Mañana salen las imágenes. Después de tres horas y media Kiko regresa a su casa. Sabemos que hay más citas y que se les ha visto más veces juntos”. Pero matizan: “No podemos asegurar que les haya llegado el amor”.