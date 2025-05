Este es el Papa que "asustaba" a Anabel Pantoja: "Benedicto XVI me daba miedo"

Irónica y mordaz, Anabel Pantoja lanza una divertida advertencia a sus seguidores: "El nuevo Papá es León XIV, que no el trece, ese le pone nombre a una calle de Sevilla muy famosa".

Tras la gracia desvela algo insólito y que roza lo esperpéntico: "Benedicto XVI me daba miedo porque tenía cara de malo". El recientemente fallecido Papa Francisco le caía mucho mejor: "Era muy bueno, que en paz descanse".

Pero el que le causó mejor impresión fue Juan Pablo II: "Me encantaba porque tenía carita de bueno".

A Anabel le gustaría conocer personalmente al Sumo Pontífice, es una mujer de profundas raíces religiosas, devota de la Semana Santa y de la Virgen del Rocío. Este mismo año la veíamos pasear por una calle sevillana en la que procesionaba la Hermandad del Cerro del Águila, con su Virgen Nuestra Señora de los Dolores, y le embargó tal emoción al contemplar uno de sus pasos que recreaba una imagen de Cristo portando la cruz, que no pudo reprimir las lágrimas.

Según confesó, vivió "un momento tan mágico que no paraba de llorar. Me he emocionado muchísimo". Y es que es muy creyente.

Aunque habitualmente reside en las Islas Canarias, lleva a su tierra andaluza en el corazón y suele viajar con una cierta frecuencia a Sevilla, para ver a su madre, y a Córdoba, donde vive la familia de su novio David.