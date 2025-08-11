Última hora del estado de Morante de la Puebla tras su grave cogida en Pontevedra

Mayúsculo el susto que Morante de la Puebla dio a sus fieles este domingo desde la plaza de toros de Pontevedra. El torero sufrió una grave cogida por parte de uno de los toros de la ganadería de Garcigrande, que lo zarandeó con especial violencia y sin piedad, provocándole una cogida limpia y seca. El público, desde el tendido, gritó asustado, pero pronto se impuso el silencio al entenderse que lo sucedido durante el primer toro de la tarde revestía gravedad. En la Feria de la Peregrina se llevó el primer susto, aunque la jornada continuó al tomarle el relevo en el albero Alejandro Talavante.

Rápidamente, la cuadrilla del diestro lo trasladó con urgencia a la enfermería de la propia plaza. Allí, los médicos le atendieron con premura, aunque entendieron que la cornada en la cara interna del muslo derecho, con una trayectoria doble, siendo una de ellas de 10 centímetros y la otra de 6 centímetros, debía ser atendida en el hospital. El pronóstico era grave, pues la cogida afectaba al tejido subcutáneo, a la fascia muscular y el desgarro del abductor mayor. Así, el doctor Pedro Gil ordenó su traslado a la clínica Quirón de Pontevedra, donde tuvo que ser intervenido con carácter de urgencia. Hay novedades.

Morante de la Puebla, dado de alta

A pesar de lo aparatoso de la cogida y lo impactante de las imágenes, parece que Morante de la Puebla ha tenido mucha suerte. Y eso que le toca retirarse de los ruedos por un tiempo mientras se recupera de las lesiones y de la intervención a la que se ha sometido en el citado centro médico de Pontevedra. “Esta cornada puede tenerle sin torear entre diez y quince días. Aunque ya se sabe cómo son los toreros, igual en una semana está otra vez en el ruedo”, apuntaba el doctor Pedro Gil, tras ordenar el traslado del diestro al hospital.

Un centro médico en el que se le llevó directamente a quirófano, pero que ya ha abandonado tras recibir el alta hospitalaria. Aunque el pronóstico inicial era grave, Morante de la Puebla ya se encuentra fuera del centro, emplazando su recuperación más allá del complejo médico. Y es que su evolución en estas primeras horas tras su cogida no ha presentado complicaciones: “No ha tenido fiebre durante la noche. Ha dormido bien. Se le tomó la fiebre cada dos horas y ha descansado. Continúa con la medicación prescrita por los médicos”, ha reconocido a ‘Mundotoro’ su apoderado, Pedro Jorge Marques.

El apoderado del torero sevillano aclara además que “se le practicó un TAC para descartar cualquier tipo de lesión que no fuera la herida de la cornada”, lo cual le fue favorable. No hay más lesiones que la doble cornada, que no es poco. Esto le llevó a quirófano con carácter de urgencia y, según apunta ahora el periodista Javier Zabala de la Serna, podría regresar para una nueva operación. A pesar de que la herida provocada por la cogida del toro no era especialmente alarmante, su aspecto era limpio, ha drenado bien y no hay hematoma, los médicos recomendarían una nueva intervención para aproximar los bordes de la cicatriz.

Por el momento son cautos y dejan que el torero se recupere, mientras en el aire está su presencia en los ruedos en este intenso agosto que tenía agendado con muchas corridas. Por ahora se estima que estará fuera de los ruedos durante una semana, siendo la de este lunes en Huesca la primera cita cancelada. Las miradas están puestas a este próximo viernes 15 de agosto, donde Morante de la Puebla seguía apareciendo en el cartel de San Sebastián. Por ahora no se han pronunciado sobre esta fecha, pues esperan que su evolución sea favorable.