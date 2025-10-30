El significativo gesto de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia con Terelu Campos en el estreno de su obra en Madrid

El estreno madrileño de "Santa Lola", la nueva obra teatral de Terelu Campos, prometía ser una celebración familiar. Pero, fiel a la tradición del Clan Campos, el evento no ha estado exento de un toque de drama. Esta vez, el protagonista no ha sido ni Terelu ni su hija Alejandra Rubio, sino Carlo Costanzia, que acaparó titulares por un gesto tan silencioso como elocuente: refugiarse en un portal para evitar posar junto a su novia y su futura suegra.

Los fotógrafos captaron la escena. Mientras Terelu y Alejandra sonreían ante los flashes a la salida del teatro, Carlo permanecía a unos metros, oculto entre las sombras del portal de un edificio vecino, observando la escena pero negándose a participar. Los reporteros insistían -"¡una foto de los tres, por favor!"-, pero el actor, visiblemente incómodo, rechazó cualquier posado familiar. Finalmente, un fotógrafo resumió el momento con resignación: "Bueno, pues a las dos, a vosotras dos".

Reacio a la exposición mediática

Carlo Costanzia, visiblemente serio y reacio a la exposición mediática, acudió al estreno acompañado de Alejandra Rubio, pero sin intención de convertirse en parte del espectáculo fuera del escenario. Según testigos presenciales, tras posar junto a su pareja en el photocall inicial, el actor optó por desaparecer del foco mediático antes de la celebración posterior.

Fuentes cercanas a la familia aseguran que las últimas declaraciones de su madre, Mar Flores, -en las que volvió a referirse a su hijo tras la publicación de sus memorias-, han vuelto a colocar a Carlo en una posición incómoda. El joven actor, que intenta construir su carrera lejos del ruido familiar, habría decidido "mantener un perfil bajo" en los eventos públicos mientras las aguas no se calmen.

En el photocall, Alejandra Rubio, fiel a su estilo directo, salió al paso de las preguntas de los periodistas, defendiendo la actitud reservada de su pareja: "Es de pocas palabras. Cuando a él le apetece, ya lo sabéis", dijo con una sonrisa que no disimulaba cierta incomodidad.