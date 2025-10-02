Fernán Martínez, exmanager de Julio Iglesias, cuenta la verdad sobre su matrimonio con Isabel Preysler: "No quería que sacara ventaja de él"

Alejado del foco mediático desde hace años y disfrutando de un retiro dorado en su casa de República Dominicana -mientras no deja de aumentar la expectación sobre si volveremos a verle en concierto- Julio Iglesias cumplía el pasado 23 de septiembre 82 años.

En medio de informaciones que apuntan a que el cantante no quiere reaparecer en público porque no quiere que sus fans vean el deterioro físico que ha sufrido en los últimos tiempos, su exmanager Fernán Martínez -que trabajó con él en la década de los 80 y que además fue el encargado de lanzar al estrellato a Enrique Iglesias- ha visitado el plató de "El tiempo justo" para revelar detalles y anécdotas desconocidas del icónico cantante de "Soy un truhán, soy un señor".

Como ha asegurado, Julio quiere controlar absolutamente todo lo que le rodea, y es una persona muy insegura que actualmente viviría recluida "por miedo" a que le hagan fotografías y que "lo ridiculicen, lo caricaturicen". "Desconfía de todo y de todos, es muy gallego en eso", ha afirmado.

Una inseguridad que también sentiría con sus parejas, ya que como ha apuntado, "nunca permitió que nadie de su entorno compitiera con él en la prensa, ni siquiera Isabel Preysler". No es el caso de su mujer desde 1990, Miranda Rynsburger, que como ha confesado su exmanager, "no compite": "Es discreta, no busca fama, es el bastón, la mujer perfecta para Julio porque lo entiende y se adapta a su vida", siempre desde un segundo plano mediático que no supo ocupar la filipina.

Julio Iglesias Agencia EFE

Respecto a la relación con sus hijos, Julio José y Enrique Iglesias, Fernán ha revelado que "Julio José es más afectivo y más débil porque no tiene el éxito de su hermano", y por eso su padre "le protege más". "Julio tiene un gran temor al ridículo y cuando empieza Enrique se cree que le va a hacer quedar mal. Julio no ayudó a Enrique, pero cuando triunfó intentó acercarse a su hijo", ha relatado.

Tras el programa, el manager ha atendido a las cámaras de Europa Press y ha zanjado las especulaciones sobre el estado de salud del cantante de "Me olvidé de vivir": "Mira, es la persona de 83 años más sana que hay en el mundo. Él está estupendo, ¿no? La cabeza perfecta".

Sí ha reconocido que, aunque "no tiene ningún complejo", no le gustan los espejos ni mirarse "porque cuando se operó de los ojos se le quedaron así como de un ahogado".

"Yo no conocí mucho a Isabel y a Miranda. Todas han sido las mujeres perfectas, yo creo, pero Miranda es la cómplice", ha expresado al hablar de las dos grandes mujeres en la vida del artista, dejando claro que aunque Julio no tenía "envidia" de la filipina, "no quería que le saquen ventaja de él", dejando entrever que la madre de Tamara Falcó se habría aprovechado de la fama de su primer marido.

Aunque no ha hablado con él -algo que no le importaría, admitiendo que estaría encantado de tomarse un café o un chuletón si hiciese falta-, Fernán cree que las memorias de Preysler "ni molestarán ni interesarán" a Julio porque hace muchos años de su separación, ha pasado página y, en la actualidad, tienen muy buena relación. "No sé si se enamoró mucho, pero se casó. Y el amor es eterno hasta que se acaba", ha añadido con una sonrisa.

Julio Iglesias e Isabel Preysler Gtres

Además, el manager ha puesto en duda que el cantante se haya comprado una casa en Galicia: "No sé qué va a hacer allá, es totalmente distinto a lo que pasa aquí. Me extraña que haya comprado esa casa, ese hogar. En el Caribe, tiene el mar... Allá en ese pueblo creo que no hay mar, creo que no hay sol, creo que no hay playa. Es lejos del aeropuerto..." apunta.

Por último, Fernán le ha mandado un mensaje directamente a Julio por si lo ve: "Julito, ¿sabes que te quiero mucho? Lo único que estamos haciendo es levantando tu leyenda. Ahora, para mucha gente eres un meme, pero para los demás, para todo el mundo eres una leyenda. Nunca voy a hablar mal de ti".