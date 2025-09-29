Fedra Lorente llora la muerte de su marido Miguel: "No podía pensar que iba a perder la vida, de alguna forma sigue entre nosotros"

Estaban a punto de celebrar su cincuenta aniversario matrimonial, nunca se les conoció una crisis. Fedra Lorente y Miguel Morales formaban la pareja perfecta. Pero la muerte del músico el pasado jueves 18 de este mes ha dejado a su viuda completamente desolada.

"A Miguel empezó a dolerle el estómago, le llevamos al hospital y descubrieron que tenía muy altas la bilirrubina y las transaminasas, nos dijeron que era una situación muy grave, porque podía perjudicar al hígado y morirse, y se quedó ingresado".

¿Durante cuánto tiempo?

Un mes. Le dieron el alta y nos fuimos a casa. Estaba muy alicaído, desganado, caminaba muy despacio… le había subido de nuevo su problema de salud. Yo me sentía aterrada. No se levantaba de la cama, le alimentaban a base de suero, recibía visitas de amigos, pero seguía con fuertes dolores de estómago. De hecho, dejó de dolerle el estómago algo y ya pensaba en que, cuando le dieran de nuevo el alta actuario con su grupo musical, aunque tuviera que cantar sentado en un sillón. Miraba al futuro con optimismo y con ganas de volver al mundo de la música.

¿En algún momento llegó a pensar que podía perder la vida?

No. Porque le tenían muy controlado en el hospital. Es más, ya empezaba a levantarse y a andar. Parecía que evolucionaba bien.

Pero, entonces, ¿cuál fue la causa de su muerte?

Pues el problema del hígado. Todo se complicó repentinamente y no pudo superarlo. Se quedó dormidito y ya no despertó.

¿Cómo afronta la vida sin Miguel?

Dentro de lo que cabe, lo mejor posible. No queda más remedio que salir adelante. Gracias a Dios tengo el cariño de mi hija y de mi familia, pero los primeros días sin él me sentía muy hundida, no me esperaba este adiós tan terrible.

Sus sobrinos, los hijos de Junior y Rocío Dúrcal, han estado muy pendientes de su tío en este proceso…

Son maravillosos, Antonio iba todos los días a verle al hospital, y Carmen y Shaila, aunque se encontraban fuera, llamaban constantemente para conocer su estado de salud.

Su hija lo está pasando muy mal.

Tenga en cuenta que estaba súper unida a su padre y le echa muchísimo de menos. Porque eran muy parecidos y tenían muchas cosas en común. Te voy a contar algo que nos sucedió ayer. De repente, se abrió sola una puerta y las dos pensamos que era cosa de Miguel. Notamos su presencia, queremos pensar que, de alguna forma, sigue entre nosotras.