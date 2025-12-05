Félix Ramiro viste a David Bisbal en su gira de conciertos de Navidad: "Hemos diseñado una colección exclusiva para él"

David Bisbal está realizando su primera Gira de Navidad, un proyecto artístico único con el que recorrerá diferentes ciudades de España en un formato íntimo, cálido y muy especial. Para esta ocasión tan señalada, el artista ha elegido vestir exclusivamente diseños de la firma Félix Ramiro, sello de referencia en sastrería masculina de alta calidad. No es la primera ocasión en la que el diseñador castellano manchego viste al almeriense, ya que fue la firma elegida para su enlace Rosanna Zanetti y ha participado en otros momentos importantes del artista, al igual que en giras.

En esta gira que tendrá lugar entre el 15 de noviembre y el 23 de diciembre, Bisbal luce una colección de smokings diseñados a medida e inspirados en la estética navideña, en los que destacan tejidos satinados, tonos profundos, detalles metalizados y texturas elegantes que acompañan la esencia emocional del espectáculo. Cada look ha sido creado específicamente para la gira, fusionando tradición, innovación y una puesta en escena festiva.

Bisbal luce una colección de smokings diseñados a medida e inspirados en la estética navideña Cedida

“Para nosotros es un honor acompañar a David Bisbal en un momento tan especial de su carrera”, afirma Félix Ramiro. “Hemos diseñado una colección exclusiva que combina la sofisticación del smoking clásico con guiños sutiles a la Navidad, buscando reflejar su energía y personalidad en cada aparición sobre el escenario”.

La colección combina la sofisticación del smoking clásico con guiños sutiles a la Navidad Cedida

Con esta colaboración, la firma refuerza su vínculo con el mundo de la música y el espectáculo, consolidando su presencia entre las grandes figuras del panorama nacional. La Gira de Navidad de David Bisbal supone un hito tanto para el artista como para Félix Ramiro, uniendo moda y música en una propuesta emocionante y cuidada al detalle.