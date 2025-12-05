Lo más comentado: así se vivió el inesperado reencuentro de Marta Riesco, Rocío Flores y Gloria Camila en LA RAZÓN

LA RAZÓN celebró este 4 de diciembre su gran fiesta de Navidad, una noche irrepetible para brindar por lo que viene, apoyar el talento que nace en nuestro país y compartir con amigos el espíritu cultural que nos une. Más de 500 invitados fueron testigos de un encuentro que reunió a voces destacadas de la política, la empresa, el arte, la moda y el ocio, entre los que se encontraban muchos rostros conocidos del panorama televisivo y la esfera social.

Una cita que no se perdieron Marta Riesco -acompañada de su pareja, Alejandro Caraza-, Gloria Camila Ortega o Rocío Flores. Las tres protagonizaron un inesperado encuentro que ha sorprendido a buena parte de la opinión pública, teniendo en cuenta que era la primera vez que la ex de Antonio David Flores y la hija de este se veían las caras tras la polémica ruptura.

Las primeras en posar ante los medios fueron Gloria Camila y Rocío Flores, y pocos minutos después llegó Marta Riesco, un encuentro fugaz durante el que no intercambiaron palabra alguna. No hacía falta: sus caras lo decían todo.

Rocío Flores y Gloria Camila en la fiesta de LA RAZÓN Gtres

El bullicio propio de una fiesta multitudinaria las salvó de coincidir en más ocasiones, aunque Riesco no habría tenido ningún problema si el destino la hubiera querido colocar frente a frente con Rocío Flores. Para ella, ya es agua pasada.

Marta Riesco, incisiva y tajante tras su incómodo reencuentro con Rocío Flores Europa Press

La periodista atraviesa un dulce momento en todos los niveles: personal, profesional y sentimental, y coincidir con Rocío Flores o Gloria Camila en un mismo sitio no iba a aguarle la fiesta.

Pero no fue este el único reencuentro tenso que marcó la velada, sino que la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado también coincidió en LA RAZÓN con una vieja conocida: Ana María Aldón.

Ana María Aldón en la fiesta de LA RAZÓN Jesús G. Feria

La relación con la exmujer de su padre no es precisamente buena, y en las últimas semanas se han sucedido los ataques mutuos en programas de televisión. Sin embargo, la llegada de la Navidad y sus buenos deseos parecen haber calmado los ánimos, al menos en el caso de Ana María Aldón. “Es verdad que me han molestado algunas cosas, pero no tengo ningún problema con ella, es la hermana de mi hijo”, comentó la diseñadora a la agencia “Europa Press”.

Gloria Camila, en cambio, fue más tajante: “Bastante favor les estoy haciendo con no entrar al trapo y callarme, sobre todo por respeto a los que quiero y para que no sea esto una guerra, porque nunca hemos participado de esto. No lo vamos a hacer ahora”.