El exnovio de Michu carga contra su familia y saca sus trapos sucios y mentiras

Las tías de la hija de Michu y José Fernando siguen en pie de guerra. Tamara, la hermana de la gaditana, acudió al funeral y esa misma tarde comenzó a disparar sus dardos contra Gloria Camila. Le acusa de ser mala tía, de no hacerse cargo de la menor, de no saber dónde estudia o donde baila y cuáles son sus amistades. La otra parte responde que todo es mentira, que tiene contacto estrecho con su sobrina y que hablan a diario. Mientras ha pasado un fin de semana con la pequeña y este martes también estaba con ella, Tamara sigue con su tour televisivo. Incluso desde su propia familia la atacan, al considerar que “lo único que la mueve es el dinero”.

Para arrojar más luz en este conflicto en el que ambas partes se acusan de mentir y llevar ellas mismas la razón, aparece un nuevo testimonio. Se trata del exnovio de Michu, quien se sienta en ‘TardeAR’ a hablar sobre sus años de amor junto a la nuera de José Ortega Cano, así como desvelar los secretos que su amada le contó en vida para poner ahora a cada uno en su lugar. Alberto fue pareja de Michu hasta hace ahora un año, convivieron juntos, incluso con la niña. Un año y medio de amor en la que se dijeron muchas cosas que ahora puede decantar la balanza hacia la familia de la gaditana o hacia los Ortega Cano.

Gloria Camila y la hermana de Michu, Tamara TardeAR

El ex de Michu rompe su silencio

La primera pregunta es directa: “De todo lo que se está contando estas dos semanas, ¿qué hay de verdad y qué es mentira?”. Alberto denuncia que ha sido testigo de “las barbaridades a través de la familia de ella. Estoy totalmente indignado, porque se han dicho cosas que no son verdad, cuando hay una persona que está fallecida”. Y es que destaca que en el año y medio que duró su relación, Michu estaba muy distanciada de su familia. Especialmente Tamara, a quien dice que cae en mentiras cuando pone de relieve que ha estado “pendiente de la niña y pendiente de su hermana, porque no es cierto al estar yo delante”.

“Michu ha pasado muchas veces necesidades, y yo he estado, como persona. Siempre me contaba de todo, cuando se ponía mala, cuando la tenía que recoger una ambulancia, o me llamaba porque había tenido una discusión o había recibido un mensaje” de su familia que la perturbaba. A Tamara, la hermana, destaca especialmente sus ansias de “ser famosa a toda costa” y que animaba en todo momento a Michu a salir en televisión para hablar mal de la familia Ortega, diciendo que no le han ayudado económicamente. Veía un filón para hacer caja y no entendía cómo su hermana no lo aprovechaba para salir de sus apuros. Su silencio le aseguraba un trato amable con José Fernando y los Ortega.

Inma, la madre de Michu TardeAR

El exnovio de Michu pone de relieve los “celos” de Tamara a su hermana. Alberto recuerda cómo su novia incluso le pidió que no diese detalle alguno a su cuñada para que “no tenga tanta información de nadie, ni de mi vida”. Temía que pudiese traicionarla. También estaba desatendida por Inma, su madre, a quien le pedía a veces ayuda para llenar la nevera y alimentar a su hija, pero se negaban. De ahí que entienda que es “una milonga” que madre e hija defiendan en televisión el bonito vínculo que les unía a Michu, cuando no era tal.

Sobre la custodia de la niña, quizá el tema más importante y que más preocupa a ambas partes, sentencia que Michu “había hablado con Ana María Aldón para dejarle la niña a la familia Ortega”. La diseñadora “le ayudaba muchísimo, le traía ropa para la niña. Le ayudaba más que las amigas, que su madre y que su hermana”. Por eso ve justo que se cumpla la última voluntad de su ex, que la niña esté al cuidado de los Ortega Cano: “No entiendo esta rivalidad cuando no se pueden hacer cargo de esa niña cuando están trabajando (…) Desde mi punto de vista, creo que esa niña se merece algo mejor, una educación mejor y estar rodeada de familia que realmente la quiere, no por la manutención”.