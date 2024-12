Fofito: "¡Por fin en casa!"

"¡Por fin en casa! Continúo con mi recuperación poco a poco, pero ahora con el calorcito de mi familia. Sigo esforzándome para poder volver a ponerme las botas y el sombrero pronto. Y aunque estas navidades no voy a poder disfrutarlas en la pista, os deseo unas felices fiestas con paz y Salud. Por último, dar las gracias a todo el personal del hospital que me han ayudado en todo momento y por supuesto a todos vosotros por el apoyo y el interés que me habéis trasladado durante este mes y medio que he estado ingresado".

Con este feliz comunicado, el payaso Fofitoanuncia su alta hospitalaria después de un ingreso de 37 días por una neuomonía severa que ha dado pie a muchas especulaciones acerca de su verdadero estado de salud. La noticia llega en el mejor momento para la familia Aragón, ya que podrá celebrar las fiestas navideñas con la compañía de sus seres queridos. Comienza así una nueva etapa y confía en regresar lo más pronto posible a los escenarios. A sus 75 años, el hijo del añorado Fofó cree que aún no ha llegado el momento de colgar las botas.

A mediados de noviembre, saltaron las alarmas por un comunicado en las redes sociales anunciando que, por motivos de salud, Fofito no podría estar presente en las funciones previstas en Leganés. La organización del show circense que Alfonso Aragón iba a protagonizar de viernes, 15 de noviembre, al domingo, día 17, en el recinto ferial de San Nicasio de Leganés, decidió continuar con las funciones, a pesar de la ausencia. Se trataba de un evento benéfico en colaboración con el Circo Gottani con el fin de recaudar fondos destinados a restaurar un colegio en Benetússer (Valencia) destrozado por la DANA.

Alfonso Aragón Sac, "Fofito" CROMA FOTOGRAFOS RAQUEL MANZANARES

Fofito ingresó en el hospital y pasó los cuatro primeros días en la UVI, conectado a un respirador porque se ahogaba, según contó su hermano Rody Aragón. Desafiando su delicado estado, que le hizo perder varios kilos, escribió una bonita felicitación a "la mujer que me lleva acompañado 54 años", Marianela Fernández-Cuervo, con motivo de su cumpleaños: "Sin ella no soy nadie". Del matrimonio nacieron sus tres hijas, Mónica, Mayte y Marianela. Durante su convalecencia, uno de sus mejores apoyos han sido los más de 20.000 seguidores que tiene en Instagram, que le han ido enviando constantemente sus mejores deseos.

Hijo de Alfonso Aragón Bermúdez, el popular payaso Fofó, llegó a TVE el 19 de julio de 1973 con los Payasos de la tele, junto a Gaby, Fofó y Miliki. Desde entonces, varias generaciones han cumplido años entonando su "Cumpleaños feliz" y enseñan a sus hijos aquellas icónicas canciones siempre precedidas por el grito "¿Cómo están ustedeeeeeees?".