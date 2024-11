Gaby Aragón, sobre el estado de Fofito: "Mi tío tiene los pulmones fastidiados"

La familia de Alfonso Aragón, conocido en el mundo del circo como Fofito, vive preocupada el estado de salud del popular payaso de setenta y cinco años, quien, como ya hemos informado, tuvo que suspender su espectáculo al encontrarse enfermo. Ahora nos enteramos de que hace unos días fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital madrileño por un problema respiratorio.

Es su sobrino Gabriel, hijo del inolvidable Gaby, quien, junto a sus hermanos, Fofó y Miliki, el mismo Fofito y Milikito, llevaron lo mejor del circo a toda una generación que adoraba a los conocidos como "Los payasos de la tele".

Miliki, con el acordeón, junto Fofó, Gaby y Fofito, "Los payasos de la tele" larazon

Gabriel está en contacto con su prima Mónica, hija y compañera de funciones de Fofito, y nos cuenta que "mi tío estuvo ingresado en la UCI unos días. Yo me enteré bastante tarde, y según lo que me dice mi prima Mónica es que le subieron a planta. Las noticias son bastante escuetas, sabemos que está delicado, que tiene los pulmones bastante fastidiados, y estamos esperando noticias más concretas. Yo ahora mismo estoy trabajando en Galicia y no sé si tendré que ir a Madrid…"

Él es uno de los últimos "payasos de la tele", junto a sus hermanos. Recorren España con su espectáculo circense. Me viene a la cabeza el último día de vida de Gaby en un hospital madrileño. Horas antes de morir estuve a su lado, éramos íntimos amigos y fue una gran persona. Un hombre simpático, inteligente, sensible y solidario. Unos valores que han heredado sus hijos, cinco de los cuales fundaron, en su honor, la banda Los Gabytos.