Genoveva Casanova revive su peor pesadilla y vuelve al foco internacional

La familia de Alba está de celebración. Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan por fin pasarán por el altar el próximo 4 de octubre, una buena nueva que, sin embargo, se ha visto empañada por una serie de informaciones que apuntan a que el duque de Arjona podría estar echándose atrás.

“No es que no la quiera, pero se ha precipitado el anuncio del compromiso. Una cosa es verbalizarlo en tu entorno y otra es que se haga público. Insisto, no digo que no la quiera o que no quiera casarse, pero me dicen que si ahora le preguntáramos si está seguro de que quiere casarse, recularía. Si volviera a pensarlo, no tiraría para adelante”, aseguró la periodista Pilar Vidal en “Espejo público”. Una polémica que ha vuelto a poner el foco en Genoveva Casanova, incluso a nivel internacional.

Genoveva Casanova revive su peor pesadilla

La mexicana pasó por uno de los momentos más complicados de su vida cuando se hicieron públicas las imágenes paseando por Madrid junto a Federico X de Dinamarca. La prensa internacional se le echó encima y tuvo que alejarse un tiempo de la opinión pública con la esperanza de que la tormenta mediática se disipara más pronto que tarde. Ahora que goza de relativa tranquilidad, vuelve a estar en el foco por la boda de su ex y Bárbara Mirjan, enlace que algunos la acusan de boicotear.

“A ella no le ha hecho gracia el anuncio, a lo mejor es porque no la avisó. Nunca han cortado el cordón umbilical, ella siempre ha contado con él como un apoyo y le molesta perder determinados privilegios. Ella utiliza todavía el título nobiliario, teme que se le cierren puertas. Cacerías, como en la que conoció a Federico de Dinamarca, o fiestas a las que solo invitan a aristócratas, y una boda entre Cayetano y Barbara le rompería toda esa vida”, dijo Pilar Vidal sobre cómo Genoveva Casanova se tomó el anunció del enlace.

El caso es que las futuras nupcias la han llevado a copar de nuevo titulares de la prensa internacional. Uno es de la revista alemana “Bunte”, especializada en alta sociedad y el “gotha” europeo, que se refiere a ella como “la supuesta amante del Rey Federico X de Dinamarca”, y al duque de Arjona como su ex.

Una boda que ya empieza a despertar el interés internacional y que inevitablemente dirige el foco hacia Genoveva Casanova, obligándola a revivir unos días de pesadilla por los que no quisiera tener que volver a pasar.