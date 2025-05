La multa a la que se enfrenta Genoveva Casanova por su incívico gesto en plena calle

Genoveva Casanova ha hecho lo imposible en los últimos meses para permanecer en un discreto segundo plano. Le ha sido imposible. Especialmente después del escándalo que supuso que el rey Federico de Dinamarca pasase la noche en su domicilio de Madrid a espaldas de su esposa, Mary Donaldson, y las fotografías diesen la vuelta al mundo. Supuso un problema de estado en Dinamarca y un revuelo mayúsculo internacional.

Después se alistó en las filas de los concursantes de ‘El Desafío’, lo que la puso de nuevo en el foco, aunque logró salir airosa de la expectación que generaba su vuelta a la vida pública. Ahora vuelve a ser noticia y, de nuevo, con polémica de por medio. Y, según piden ya muchos, quizá con una multa por un incívico gesto que ha molestado a propios y extraños.

El polémico gesto de Genoveva Casanova con su perro

Los reporteros siguen de cerca los pasos de la que fuese la nuera favorita de la duquesa de Alba. La mexicana, por su parte, se mantiene en firme en su decisión de no hablar, ni alimentar las páginas del papel cuché con sus declaraciones, pues para eso están las correspondientes exclusivas y su remuneración. Pero ahora prefiere guardar silencio, especialmente cuando la cuestión a tratar es la boda del padre de sus dos hijos, Cayetano Martínez de Irujo, con su novia Bárbara Mirjan. Pero, mientras huía de las preguntas, cometió una infracción y quedó registrada por las cámaras de la agencia Gtres.

Genoveva Casanova con sus perros en una imagen de archivo Gtres

Según destacan, se encontraba en una de las calles más transitadas de Madrid. Ahí, los reporteros que trataban de sacarle unas declaraciones fueron testigos de una infracción, al pasear a sus perros por una zona prohibida. Concretamente por los jardines del Museo del Prado, junto a la Plaza Murillo, delimitada por vallas. Se trata de un lugar protegido en el que no se puede acceder para esta práctica. Hay otros lugares idóneos para que las mascotas hagan sus necesidades, se entretengan olfateando y respiren aire fresco en plena capital.

Tal y como destacan desde la citada agencia de medios que ha captado las imágenes que prueban que pasea a sus perros por los jardines del Museo del Prado, Genoveva Casanova podría ser multada. La sanción por esta infracción asciende a los 1.500 euros, aunque se trate de una falta que no reviste de mayor gravedad, aunque no por ello hay que saltársela a la torera. Como tampoco cuando sus vecinos de Pozuelo de Alarcón pusieron la voz en grito contra ella porque supuestamente no recogía las necesidades de sus mascotas: “Deja las cacas en zonas comunes, donde juegan los niños”, denunciaban el año pasado desde ‘Espejo Público’. Ya hay quien pide que se actúe en este asunto, aunque también los hay que restan importancia y no ven problema alguno en que los canes paseen por tan céntrico jardín.