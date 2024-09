El gesto de Isabel Pantoja con Paquirri tan solo dos días después de la muerte de Julián Muñoz

Hoy se cumplen 40 años de la muerte de Paquirri en la plaza de toros de Pozoblanco, tan solo dos días después de la muerte de Julián Muñoz, el otro hombre de la vida de Isabel Pantoja. Por este aniversario tan especial, la tonadillera ha tenido un significativo en esta fecha tan señalada para ella, el día que cambió su vida para siempre y se convirtió en la viuda de España.

Isabel Pantoja envía una corona de flores a la tumba de Paquirri en el 40 aniversario de su muerte GTRES

A pesar de la nula relación que mantiene con su hijo Kiko en la actualidad, la artista, como cada año y cumpliendo con su tradición, ha enviado una corona de flores a la tumba de Paquirri de flores blancas a su tumba en el cementerio de San Fernando de Sevilla. "Tu esposa e hijo", se lee en la cinta. Isabel Pantoja no ha sido la única en tener un gesto con el torero en el 40 aniversario de su muerte. Su hermana, Teresa Rivera, también ha enviado una corona en la que pone "tu hermana te quiere".

La carta de Kiko Rivera

Kiko Rivera le ha dedicado una emotiva carta a su padre en el día del 40 aniversario de la muerte del torero junto a un bonito carrousel fotográfico de ambos. "Daría todo lo que tengo y y mas por volver atrás y aunque no me acordara xq desgraciadamente no me acuerdo, poder sentir tus besos o tus caricias. Papá me has echo tanta falta durante todos estos años, no te imaginas cuánto. Aunque imagino que tampoco tuvo que será fácil para ti tus últimos minutos. Por aquí sigue la cosa como siempre que te voy a contar que tú ya no supieras...", comienza diciendo el hijo deIsabel Pantoja.

"Te mantengo vivo en mis pensamientos y tb en tus nietos, estarías como loco con ellos. Un día más comienzo este fatídico día llorando papá, son muchas cosas las que me tocó vivir y las que me quedan. Hoy hace 40 años que te fuiste y yo dentro de lo que puedo recordar, que por desgracia solo son fotografías, te llevo muy presente en mi. Te quiero papá y la pena más grande que tengo es la de no poder recordarte aunque lo intento cada día pero es imposible. Me conformo porque no tengo otra manera con ver estas fotos y saber que en algún momento los dos nos miramos a los ojos y sentimos el cariño mutuo un cariño que no duró mucho por cosas de la vida.", se lamenta Kiko en el escrito. Para terminar, el DJ expresa sus deseos de reencontrarse en la otra vida aunque, de momento, todavía quede mucho tiempo: "Algún día nos encontraremos y ese día será maravilloso para mí pero de momento me quedo por aquí que todavía tengo muchas cosas que hacer. Ojalá todo hubiese sido diferente. Hasta pronto, papi".